Affari Tuoi non va in onda venerdì 2 ottobre: quando tornerà Stefano De Martino

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IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi non va in onda venerdì 2 ottobre 2026. Il programma condotto da Stefano De Martino subirà infatti un nuovo stop per lasciare spazio alla partita della Nazionale.

Perché Affari Tuoi non va in onda il 2 ottobre

Dopo la vittoria contro la Turchia con 4 a 1, la Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini dovrà compiere una nuova impresa, sfidando la Francia. Un confronto attesissimo che verrà trasmesso su Rai Uno alle 20:35, al posto di Affari Tuoi. Lo show di Stefano De Martino, dunque non sarà in onda il 2 ottobre per lasciare spazio alla partita di calcio Francia-Turchia nella terza giornata di Nations League.

Non si tratta del primo stop per Stefano De Martino che, purtroppo, dopo il ritorno in onda al termine della pausa estiva ha dovuto spesso fare i conti con una serie di puntate rimandate. La primissima puntata a saltare era stata quella di venerdì 25 settembre, quando su Rai Uno era stata trasmessa la partita della Nazionale contro il Belgio.

Pochi giorni dopo, ossia venerdì 28 settembre 2026, Affari Tuoi si era fermato per via del match Turchia-Italia. Venerdì 2 ottobre invece sarà la volta di Francia-Italia, trasmessa in sostituzione dello show dei pacchi. Ma gli stop al programma non si fermano qui. Lunedì 5 ottobre 2026 Stefano De Martino rinuncerà ad un’altra puntata di Affari Tuoi per via di Italia-Turchia.

Quando torna Affari Tuoi

Come accaduto nei giorni scorsi, lo stop del 2 ottobre di Affari Tuoi sarà momentaneo. Il programma guidato da De Martino infatti sarà nuovamente su Rai Uno alle 20:40 sabato 3 ottobre con una nuova scoppiettante puntata.

Le interruzioni continue dello show, di certo, non gioveranno agli ascolti, proprio quando Stefano De Martino aveva iniziato a recuperare terreno rispetto a Gerry Scotti e alla sua Ruota della Fortuna. Il programma infatti non si è mai fermato e, per volere di Mediaset, la trasmissione non è andata in pausa durante l’estate.

Una mossa che ha spinto tantissimi telespettatori ad affezionarsi al format, causando, inevitabilmente, un calo degli ascolti per Affari Tuoi. Dopo un inizio in salita, con un nuovo studio televisivo e un’impronta più da varietà, il conduttore è riuscito nell’impresa di recuperare punti di share, dimostrando, ancora una volta, la forza del programma Rai.

D’altronde Stefano De Martino sa molto bene che il pubblico ha bisogno di abituarsi ai cambiamenti, anche ai più piccoli, e questa nuova stagione del game show ne ha portate tante. Prima di tutto un trasferimento degli studi da Roma a Milano. La trasmissione si è spostata per via di una richiesta di Stefano De Martino, desideroso di stare più vicino al figlio Santiago, nato dall’amore per Belen Rodriguez.

Anche i volti più famosi del programma sono cambiati. A salutare la trasmissione sono stati, in particolare Lupo e Thanat, mentre Herbert Ballerina ha trovato un nuovo spazio nel format con il suo contropacco, diventando, di fatto, sempre più la spalla comica del conduttore. La nuova stagione ha premiato anche Martina Miliddi, amatissima dai telespettatori, mentre Tommasino ha sostituito il cane Gennarino.