Affari Tuoi torna in onda, ma per poco: quando salta De Martino nei prossimi giorni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi torna in onda dopo l’ennesimo stop, ma Stefano De Martino terrà compagnia ai telespettatori ancora per poco, prima di fermarsi ancora nei prossimi giorni.

Affari Tuoi torna in onda (per poco)

Lunedì 28 settembre 2026, Affari Tuoi si è concesso una pausa forzata. Il programma condotto da Stefano De Martino infatti non è andato in onda per lasciare spazio alla diretta della partita di calcio della Nazionale. In particolare su Rai Uno è stato trasmesso il match Turchia-Italia, la seconda giornata del calendario della UEFA Nations League. Per lo stesso motivo venerdì 25 settembre 2026 Affari Tuoi era andato in pausa, sostituito da un’altra partita di calcio.

Non è dunque la prima volta che la trasmissione dei pacchi viene sospesa per alcune puntate allo scopo di garantire la messa in onda di altri eventi. E l’episodio del 28 settembre non è stato l’unico. Nei prossimi giorni infatti il conduttore si prenderà altre piccole pause, sempre per via degli appuntamenti sportivi trasmessi su Rai Uno nella stessa fascia oraria di Affari Tuoi.

Secondo il calendario delle partite infatti venerdì 2 ottobre verrà trasmessa Francia-Italia, in scena allo Stade de France. In questa occasione il programma guidato da De Martino verrà sospeso nuovamente. Lunedì 5 ottobre invece andrà in scena Italia-Turchia in diretta dallo Stadio Renato Dell’Ara di Bologna. Anche in questa giornata Affari Tuoi subirà uno stop, per poi tornare in onda il giorno successivo.

Ma non è finita qui, perché sono previste per novembre altre due partite del girone. Stiamo parlando di Italia-Francia, che è stata fissata per il 12 novembre, mentre Belgio-Italia andrà in scena il 15 novembre. Con molta probabilità Affari Tuoi si fermerà anche in queste date.

Le novità di Affari Tuoi e gli stop per Stefano De Martino

I continui stop di Affari Tuoi di certo non avvantaggiano la trasmissione di Stefano De Martino che continua la sua rincorsa nei confronti de La Ruota della Fortuna. L’obiettivo è quello di tornare ai risultati raggiunti prima dell’estate, quando lo show riusciva a eguagliare, e a volte anche a battere, il programma di Gerry Scotti.

Terminata la pausa estiva infatti De Martino è tornato in onda con lo show dei pacchi e con tantissimi cambiamenti che non sono stati premiati dal pubblico. Nelle primissime settimane della nuova stagione, a vincere la sfida degli ascolti è stata sempre La Ruota della Fortuna, con un vantaggio di quasi 500mila spettatori medi ed uno share del 23%, contro quello di Affari Tuoi del 21%.

Va però segnalato che sei nei primi giorni il divario fra le trasmissioni era ampio, Stefano De Martino è riuscito, una puntata dopo l’altra, a realizzare una piccola rimonta, arrivando quasi ad affiancare il programma di Gerry Scotti. Di certo la scelta di fermare la messa in onda per numerose puntate e a fasi alterne non gioverà al programma e ai risultati raggiunti.

La stagione è ancora all’inizio infatti e il pubblico deve ancora abituarsi ai vari cambiamenti introdotti nello show. Prima di tutto il trasferimento degli studi televisivi, con una scenografia tutta nuova, ma anche l’introduzione del contro-pacco di Herbert Ballerina, la sostituzione di Gennarino con Tommasino, e lo spazio maggiore dato alla dimensione del varietà.