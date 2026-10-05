Salta ancora Affari Tuoi, De Martino non va in onda lunedì 5 ottobre

IPA Stefano De Martino

La settimana si apre con una brutta notizia per chi non vedeva l’ora di rivedere Stefano De Martino e tutto il cast di Affari Tuoi. Non ci sarà nessun pacco da aprire, nessun balletto di Martina Miliddi e nessuna telefonata al Dottore, ma niente paura: lo stop del programma dell’ access prime time di Rai 1 riguarda solo la puntata del 5 ottobre, e già dalla sera successiva tutto tornerà alla normalità.

Perché Affari Tuoi non va in onda il 5 ottobre

Già il 4 ottobre Affari Tuoi non era andato in onda per dare spazio alle celebrazioni televisive per San Francesco d’Assisi, con gli speciali che hanno visto protagonisti Roberto Benigni e Giorgia Cardinaletti. Se resta di nuovo in panchina, stavolta è perché a dare spettacolo ci pensa la Nazionale di calcio. Proprio come successo nelle scorse settimane, anche il 5 ottobre il programma si ferma per fare posto al torneo di Nations League. In programma alle 20:45 c’è la sfida Italia-Turchia, quarta sfida della fase a gironi del torneo che si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Una partita fondamentale per gli Azzurri che, se dovessero vincere, conquisterebbero il secondo posto nella classifica del loro girone, compiendo un passo decisivo verso la qualificazione ai Quarti di Finale. Sarebbe un risultato importante, soprattutto dopo la sconfitta contro il Belgio che ha reso amaro il tanto atteso ritorno di Roberto Mancini in veste di ct.

La Turchia però darà sicuramente del filo da torcere. Sarà agguerrita dopo i 4 gol subiti all’andata, ma soprattutto i 3 punti della vittoria sono indispensabili per riaprire i giochi per il passaggio al secondo turno. Insomma, anche senza pacchi da aprire nella serata di Rai 1 le emozioni forti sono assicurate.

In programma altri stop per Affari Tuoi

Quello adottato dalla Rai è uno schema ben preciso, già visto anche questa estate in occasione dei Mondiali di calcio. Davanti a partite importanti il resto passa in secondo piano, a maggior ragione se a scendere in campo è la Nazionale. Durante il torneo di Nations League sono quindi previsti altri stop per Stefano De Martino e Affari tuoi, in concomitanza con le nuove partite degli Azzurri.

La partecipazione della squadra di Roberto Mancini al torneo si sovrapporrà allo show di Stefano De Martino anche il 12 novembre, quando si giocherà Italia-Francia, e il 15 novembre con Belgio-Italia in calendario.

Per i fan di Affari Tuoi si tratterà dunque di mettere in conto altri stop del programma, con la speranza che non si sintonizzino su Canale 5 dove va in onda La Ruota della Fortuna. Dopo la pausa estiva, il gioco dei pacchi ha faticato un po’ per riprendere terreno sul suo competitor ma puntata dopo puntata è riuscito a colmare buona parte del distacco. Il problema ora è che queste pause, se troppo frequenti, potrebbero convincere i telespettatori a restare sintonizzati su un altro canale e mettere in seria difficoltà la rincorsa alla posizione di punta. La gara degli ascolti tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si gioca sempre sul filo di lana e anche per loro, come per l’Italia del calcio, la partita è sempre aperta.