Affari Tuoi non va in onda stasera 4 ottobre, De Martino scalzato da Benigni

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino

Brutte notizie per i fan di Affari Tuoi e Stefano De Martino: il gioco dei pacchi non va in onda stasera, domenica 4 ottobre. Una serata di pausa per lasciare spazio a un appuntamento speciale: a “scalzare” il conduttore dall’access prime time arriva infatti Roberto Benigni, protagonista di Francesco – Il Cantico, evento dedicato a San Francesco d’Assisi nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera

Niente partita con il Dottore per gli spettatori abituati a ritrovarsi ogni sera davanti a Rai1. C’è infatti un cambio di programma nel preserale della rete ammiraglia: Affari Tuoi non va in onda stasera domenica 4 ottobre. Stefano De Martino e i suoi ormai inseparabili pacchi si prendono una serata di pausa per lasciare spazio a un appuntamento speciale. Il conduttore lascerà infatti spazio a Roberto Benigni, protagonista di Francesco – Il Cantico.

Dopo il Tg1 delle 20, la rete ammiraglia dedicherà la serata alla figura del Patrono d’Italia, proprio nel giorno del 4 ottobre. L’assenza di Affari Tuoi però non è legata a uno stop definitivo o a cambiamenti nella programmazione del game show. Si tratta semplicemente di una variazione eccezionale del palinsesto Rai in occasione della giornata dedicata a San Francesco, che quest’anno assume un significato ancora più particolare per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte del Santo.

La Rai ha costruito per domenica 4 ottobre una programmazione speciale che attraversa l’intera giornata e coinvolge televisione, radio e piattaforme digitali. Il momento centrale sarà proprio in serata, quando lo spazio normalmente occupato da Stefano De Martino verrà affidato a Roberto Benigni. Per una sera niente pacchi, offerte e sfide tra le regioni: al loro posto ci sarà uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, alle prese con un racconto che mescola storia, spiritualità, ironia e riflessione.

Roberto Benigni torna in prima serata

L’appuntamento con Francesco – Il Cantico, in programma su Rai1 dalle 20.35. Roberto Benigni racconterà San Francesco partendo dall’uomo prima ancora che dal Santo, ripercorrendone la vita attraverso episodi, curiosità e aneddoti.

Al centro del racconto ci saranno anche le contraddizioni e i conflitti che hanno segnato il percorso di Francesco d’Assisi, fino alla rivoluzione rappresentata dal suo messaggio. Un viaggio che porta Benigni a confrontarsi con una figura lontanissima nel tempo ma, secondo l’attore e regista Premio Oscar, ancora capace di parlare al presente.

Lo speciale di Roberto Benigni non sarà l’unico appuntamento della serata. Una volta terminato Francesco – Il Cantico, Rai 1 proseguirà infatti con Francesco, il Santo di tutti, grande evento condotto da Giorgia Cardinaletti in diretta dall’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia e in collegamento con la Basilica Superiore di Assisi.

In ogni caso, per i fan di Stefano De Martino nessun allarme: quello di domenica 4 ottobre è uno stop legato esclusivamente alla programmazione speciale di Rai1 in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Il conduttore resta saldamente alla guida di Affari Tuoi, tornato nella nuova stagione televisiva a presidiare l’access prime time della rete ammiraglia.