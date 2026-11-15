Affari Tuoi non va in onda stasera 15 novembre, il motivo del cambio programmazione Rai

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IPA Stefano De Martino

L’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi e Stefano De Martino è ormai irrinunciabile per moltissimi italiani, ma il 15 novembre 2026 anche i fan più accaniti dovranno farsene una ragione. Niente pacchi, niente Herbert Ballerina né Valentina Miliddi e nemmeno Tommasino: il programma dell’access prime time di Rai 1 non andrà in onda. Uno stop momentaneo e ben giustificato che riguarda solo la serata del 15 novembre, poi tutto tornerà alla normalità. Una pausa di una sola sera, dunque, senza cambiamenti nella programmazione dei prossimi giorni.

Perché Affari Tuoi non va in onda il 5 ottobre

Se Affari Tuoi non va in onda è per lasciare spazio all’ultimo appuntamento del girone di Nations League 2026/27, in cui la Nazionale di calcio italiana sfiderà il Belgio. Era già successo anche in passato che il gioco dei pacchi si fermasse per lo stesso motivo: del resto il calcio occupa un posto speciale nel cuore della maggior parte degli italiani e davanti a un match così importante gli altri programmi fanno un passo indietro. Quello che si tiene allo Stade Roi Baudouin di Bruxelles è decisivo per gli azzurri: si tratta dell’ultimo appuntamento del loro girone, nel quale in novanta minuti si giocano la qualificazione per i quarti di finale che sono in programma per marzo. La situazione non è critica, perché anche il pareggio sarà sufficiente per sfuggire all’eliminazione, ma nel calcio nulla è mai scritto e le emozioni non mancheranno. La diretta della partita prenderà quindi il posto del consueto appuntamento con il game show, offrendo alla Nazionale tutta la vetrina della rete ammiraglia.

Quando torna Affari Tuoi con Stefano De Martino

La pausa sarà breve per i telespettatori di Rai1: lunedì 16 novembre Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda, come sempre nella fascia dell’access prime time, subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa. Per chi segue abitualmente la trasmissione, basterà quindi attendere la sera successiva per ritrovare concorrenti, pacchi e i consueti momenti di intrattenimento. Stefano De Martino tornerà subito al suo appuntamento quotidiano con il pubblico, misurandosi con la concorrenza di La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 guidato da Gerry Scotti con Samira Lui.

La sfida tra i due programmi continua a essere combattuta. Nelle ultime settimane Affari Tuoi ha mantenuto una buona tenuta negli ascolti, con risultati in crescita in diverse serate conquistando il primato dell’access prime time. Ma la sfida è accesa e si rinnova ogni sera, a conferma l’interesse dei telespettatori per entrambi i giochi televisivi.

I due conduttori per esigenze di programmazione si trovano ogni sera l’uno contro l’altro, ma non si sentono in competizione. “Tra noi non c’è rivalità” ha ribadito Gerry Scotti al Festival dello Spettacolo, mettendo a tacere le voci che li vogliono rivali anche sul piano personale. A legarli c’è affetto e grande stima reciproca e anzi condividono la stessa battaglia: quella di anticipare la prima serata, che con la partenza a ridosso delle 22 non permette al pubblico di godere appieno della programmazione.