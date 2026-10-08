Chi è Gaia Zampighi, che interpreta la bellissima Michela in Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883

Gaia Zampighi entra nell’universo degli 883 nei panni di Michela Rossini: il suo percorso e il personaggio che conquista Max Pezzali

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Paola Landriani

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Chi è Gaia Zampighi, che interpreta la bellissima Michela in Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883
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Gaia Zampighi, chi è l'attrice nel cast di "Nord Sud Ovest Est"
Quali opere ha fatto Gaia Zampighi? Qual è la trama di Nord Sud Ovest Est? Chi sono gli 883?

Occhi magnetici, sorriso gentile e una carriera iniziata quando era ancora giovanissima: Gaia Zampighi è una delle new entry di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883.

L’attrice, che ha già lavorato tra cinema, televisione e teatro, veste i panni di Michela Rossini, la ragazza che fa breccia nella vita di Max Pezzali e porta nella serie un tassello inedito della sua storia sentimentale. Un salto dentro gli anni Novanta, la provincia e quell’atmosfera che continua a parlare anche a chi quegli anni non li ha vissuti grazie alla colonna sonora degli 883.

Chi è Gaia Zampighi

Nata a Faenza nel 2005, Gaia Zampighi si avvicina alla recitazione molto presto e comincia a costruire il suo percorso quando è ancora adolescente. Tra il 2019 e il 2020 frequenta Studio Cinema, mentre nel 2023 partecipa a un workshop organizzato da ALEO Film. Nel suo percorso di formazione compaiono anche attività con diversi professionisti del cinema e del teatro.

La recitazione l’ha portata negli anni tra cinema, televisione e teatro. Ha preso parte a Quella sporca sacca nera e ad Alex Bravo: Poliziotto a modo suo, mentre al cinema ha recitato nel cortometraggio Lena Fungònskaya. Sul palcoscenico è stata coinvolta in diversi spettacoli, tra cui Ragazze interrotte, Utopia, Animali Notturni, L’anima sul precipizio e Analisi di una terapia.

Accanto alla recitazione, Gaia Zampighi porta avanti anche molti hobby. Canta e conosce diverse lingue: parla inglese e spagnolo, oltre all’italiano, e ha una buona conoscenza del francese. Anche il movimento occupa uno spazio importante, con la danza moderna, il movimento scenico e l’improvvisazione tra le attività indicate nel suo percorso.

Fuori dal lavoro, gli interessi sono altrettanto diversi: dall’equitazione al nuoto, passando per fitness, pattinaggio, pilates e yoga. E poi ci sono i dettagli più riconoscibili, quei capelli castani e ricci e gli occhi verdi che contribuiscono al suo aspetto e che il pubblico ritrova nel personaggio di Michela Rossini.

Gaia Zampighi è Michela in “Nord Sud Ovest Est”

In Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, Gaia Zampighi interpreta Michela Rossini, studentessa di fisica nucleare e nuova presenza nella vita sentimentale di Max Pezzali.

Bellissima e protagonista di diverse leggende legate alla sua avvenenza, la sua strada si intreccia con quella di Max in un modo molto particolare: lei gli fa l’occhiolino, lui lo interpreta come un segnale e le propone un appuntamento. Michela inizialmente rifiuta, poi lo richiama e Max si ritrova alle nove sotto casa sua.

Parte del cast di "Nord Sud Ovest Est"
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Ludovica Barbarito, Gaia Zampighi ed Elia Nuzzolo

Michela entra così in una storia sentimentale in cui c’è ancora Silvia, interpretata da Ludovica Barbarito. Il personaggio è il primo amore di Max, quello per cui ha iniziato a scrivere canzoni, ed è partita per Dublino inseguendo i propri sogni. Anche a distanza, però, continua a essere presente nei pensieri di Max. Il confronto tra le due figure accompagna quindi una fase nuova della vita del protagonista, tra un amore che appartiene al passato e una relazione appena iniziata.

Sul fondo della serie c’è il 1993 degli 883, quello del successo travolgente e del secondo album, Nord Sud Ovest Est. Max e Mauro si trovano a fare i conti con una realtà molto diversa da quella immaginata da ragazzi: arrivano la Milano della moda, l’America e nuove possibilità, ma anche i primi segnali di un cambiamento nel loro rapporto. Michela entra proprio in questo passaggio, diventando una delle nuove presenze della storia.

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