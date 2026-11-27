Matteo Oscar Giuggioli è uno degli attori più amati del momento grazie alla serie tv sugli 883: la carriera e l'amore per Angelina Mango

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Matteo Oscar Giuggioli

Classe 2000, Matteo Oscar Giuggioli è uno degli attori del momento. A portarlo al successo la sua partecipazione alla serie tv dedicata agli 883 in cui interpreta Mauro Repetto. Oltre alla fama, Matteo avrebbe trovato anche l’amore: da qualche tempo sarebbe infatti legato ad Angelina Mango.

Chi è Matteo Oscar Giuggioli

Originario di Rho, Matteo Oscar Giuggioli ha iniziato a recitare quando era giovanissimo. A soli sedici anni ha cominciato a studiare recitazione, ottenendo ruoli in numerosi spettacoli teatrali.

Ad aiutarlo nel suo percorso verso il sogno di diventare attore c’è sempre stata la madre. Matteo Oscar ha infatti rivelato di essere cresciuto senza una figura paterna, insieme al nonno, alla madre e alle zie.

“Mi ha tenuto la mano – ha detto parlando della madre -. Spingermi no, mi ha detto solo: “Fai quello che vuoi, se sei felice”. Ha creduto in me. È tutto. Mia mamma non mi avrebbe mai portato a un casting da ragazzino, ma sapevo che mi sarebbe stata vicino”.

Riguardo al padre ha invece rivelato: “Non ce l’ho. Sono cresciuto senza un papà. Ma avevo un gran nonno. Sono stato cresciuto da mamma e dalle zie, una famiglia di donne”.

Nel 2017 ha debuttato sul grande schermo con il film Gli sdraiati insieme a Claudio Bisio, poco dopo è stato Klaus in Un passo dal cielo. L’abbiamo poi visto in Vivi e lascia vivere, celebre serie tv Rai, e nello show di Netflix, Sotto il sole di Riccione.

Dal 2012 sino al 2023 è stato Jacopo Borghi in Buongiorno mamma! la serie con Raoul Bova. In tv è stato anche il figlio di Stefano Accorsi nella serie televisiva Rai intitolata Vostro onore. Al cinema ha recitato in tantissimi film, da Volare di Margherita Buy a Billy, sino a Suspicious minds.

Il grande successo però è arrivato grazie al ruolo di Mauro Repetto nella prima stagione della serie tv dedicata agli 883. La partecipazione alla serie tv gli ha consentito di vincere il David Rivelazioni Italiane 2025, il premio Rivelazione dell’anno ai Nastri d’argento – Grandi Serie 2025 e infine il premio come miglior attore protagonista all’Italian Global Series Festival.

“All’inizio facevo un po’ più di fatica non tanto ad amarlo, ma a conviverci – ha spiegato, parlando del ruolo che gli ha regalato la fama -. Mauro rappresenta il sentimento del non sentirsi abbastanza, un sentimento che tutti hanno provato almeno una volta”.

La vita privata di Matteo Oscar Giuggioli

L’attore è sempre stato molto riservato, ma da quando il suo successo è aumentato, grazie alla serie tv sugli 883, sono circolate numerose indiscrezioni. Nel suo cuore ora ci sarebbe posto solo per Angelina Mango. Fra i due sarebbe infatti nata una tenera storia d’amore, un legame cresciuto nel tempo grazie ad una amicizia che durava da anni.

Angelina Mango ha alle spalle una storia d’amore (finita) con Antonio Agostinelli, fotografo e videomaker incontrato nel corso delle riprese di un videoclip. Matteo Oscar invece è stato fidanzato per qualche tempo con Alice Luvisoni, protagonista della serie tv Skam.