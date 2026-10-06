Perché Mauro Repetto lasciò Max Pezzali: la vera storia della rottura degli 883

Erano nel momento più alto della loro carriera quando Mauro Repetto decise di dire basta: ma cosa si nasconde dietro l'addio a Max Pezzali e agli 883?

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Gli 883 Max Pezzali e Mauro Repetto

Perché lasciare gli 883 proprio quando tutto sembrava andare alla perfezione? È quello che una generazione intera si è chiesta per anni, eppure Mauro Repetto lo fece nel momento in cui il successo del duo con Max Pezzali aveva raggiunto dimensioni enormi.

Una decisione sorprendente, che negli anni ha fatto pensare a incomprensioni e tensioni dietro le quinte. La realtà, però, racconta soprattutto di due amici arrivati insieme al successo e poi chiamati a scegliere, quasi all’improvviso, due modi molto diversi di immaginare il proprio futuro.

Perché Mauro Repetto lasciò Max Pezzali e gli 883

La storia comincia molto prima dei dischi di platino e dei ritornelli cantati (ancora oggi) da migliaia di fan. Max Pezzali e Mauro Repetto si conoscono a Pavia, condividono la passione per la musica e iniziano presto a scrivere insieme. L’incontro con Claudio Cecchetto trasforma quei tentativi in un progetto vero e proprio: nascono gli 883.

Il successo arriva velocemente. Prima Hanno ucciso l’Uomo Ragno, poi Nord Sud Ovest Est: due album capaci di trasformare il duo in un fenomeno nazionale. Pezzali diventa il volto e la voce più riconoscibile, mentre Repetto porta sul palco energia, movimento e una presenza scenica impossibile da ignorare. E i suoi balletti verranno imitati praticamente da tutti davanti allo specchio della propria cameretta o, per i più audaci, nell’affollata sala di una discoteca.

Con il passare del tempo, però, quella formula inizia a stargli stretta. Repetto non si riconosce più fino in fondo nel ruolo che il pubblico gli ha cucito addosso e sente crescere il bisogno di provare altro. Non c’è una guerra con l’amico Pezzali né un addio carico di rancore. C’è, piuttosto, una scelta personale difficile da spiegare dall’esterno: lasciare qualcosa che funziona per inseguire una strada ancora incerta.

Lui stesso, anni dopo, ha raccontato quella decisione come il richiamo verso una passione diversa e più forte in quel preciso momento della sua vita.

Il bisogno di ricominciare e una smania difficile da tenere a bada

Lasciare gli 883, però, non significa trovare subito una nuova direzione. Mauro Repetto parte per gli Stati Uniti con molti progetti e parecchie aspettative. Tenta la strada del cinema, prova a rimettersi in gioco nella musica e attraversa una fase fatta di tentativi, cambiamenti e anche qualche delusione.

Tornerà anche in Italia, dove conclude gli studi e pubblica un disco solista. Poi la sua vita si sposta altrove, lontano dal pop italiano che lo aveva reso famoso: si trasferisce in Francia, lavora a Disneyland Paris e continua a coltivare il rapporto con lo spettacolo attraverso il teatro.

Max Pezzali, invece, porta avanti gli 883 con una nuova formazione. Il progetto continua a macinare successi ancora per diversi anni, fino a quando il nome della band lascia definitivamente spazio alla carriera solista del cantante.

Max Pezzali e Mauro Repetto, cosa resta dopo la separazione

Per molto tempo i due conducono vite separate, ma anche se non sono più la coppia inseparabile degli inizi, non sono nemmeno due ex amici in guerra. Il rapporto attraversa distanze, silenzi e qualche sporadico incrocio, fino a ritrovare gradualmente una forma nuova.

Negli anni Duemila arrivano le prime reunion, poi il ritorno insieme sul palco diventa sempre meno sorprendente. Nel 2022 Repetto raggiunge Pezzali a San Siro per le celebrazioni dei trent’anni di carriera, uno dei momenti più simbolici del loro riavvicinamento.

Oggi la loro storia è tornata sotto i riflettori anche grazie alla serie dedicata agli 883. Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, in arrivo dal 9 ottobre 2026, riporta al centro proprio quel passaggio: il momento in cui due amici partiti insieme scelgono strade differenti. Ma l’abbraccio tra i due all’anteprima ha scaldato i cuori di chi, con loro, ci è cresciuto e ha vissuto con dolore quella separazione.