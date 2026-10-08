Hilo, chi è il figlio di Max Pezzali e perché si chiama così

Il figlio di Max Pezzali (e della prima moglie) ha appena compiuto 18 anni. Ma perché hanno scelto un nome così insolito?

IPA Max Pezzali

Primi amori ed estati memorabili al ritmo di canzoni che è praticamente impossibile dimenticare. Stanno lì, nella nostra testa, con la voce e il sorriso di Max Pezzali a completare l’opera. Pensare che per il suo 18esimo compleanno il figlio Hilo abbia deciso di omaggiarlo, cantando Gli anni con mamma e papà, dobbiamo ammettere che procura una certa emozione. Ma scopriamo di più su questo giovane con gli 883 nel sangue.

Cosa sappiamo di Hilo Pezzali

Classe 2008, Hilo Pezzali è nato dall’amore tra Max Pezzali e Martina Marinucci, sua prima moglie dal 2005. Nonostante la separazione annunciata nel 2013 a causa di incompatibilità ambientali legate alle diverse città di residenza, i due hanno mantenuto un legame di sincero rispetto per assicurare al figlio una crescita serena ed equilibrata.

Hilo è cresciuto principalmente a Roma con la madre, dividendosi con Pavia, dove vive il padre. Con il passare del tempo, alla famiglia si aggiunta la presenza di Debora Pelamatti, attuale moglie del cantante, con la quale Hilo ha instaurato un bellissimo rapporto.

La serenità di questa famiglia allargata è stata messa a dura prova quando a Hilo è stata diagnosticata la sindrome di Kawasaki, una vasculite acuta e rara che colpisce i vasi sanguigni in età pediatrica. Aveva solo 4 anni e mezzo e per Pezzali è stato un durissimo colpo, di cui ha parlato raramente, ammettendo di aver maturato una visione più fatalista e profonda dell’esistenza dopo questo forte spavento. Per fortuna la malattia è stata superata senza conseguenze a lungo termine, spingendo il cantante a impegnarsi attivamente nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi a sostegno dell’associazione Gli amici di Lapo e dell’Ospedale Meyer di Firenze.

Cosa significa il nome Hilo

Hilo non è un nome comune e proviene da una passione che Pezzali condivideva con l’ex moglie, nonché mamma del ragazzo: le Hawaii, meta assidua dei loro viaggi. Hilo è innanzitutto una splendida cittadina situata sulla costa orientale della Big Island e, nella tradizione e nella mitologia polinesiana, il termine indica la “nuova luna”, ovvero il primo sottile spicchio lunare che annuncia la rinascita del ciclo celeste. Si traduce anche come “il primo” ed è il nome di un leggendario navigatore che solcava l’oceano Pacifico.

Max Pezzali ha svelato che durante le scuole elementari Hilo ha vissuto con un po’ di timidezza questo nome così insolito ma, crescendo, ha imparato ad andarne fiero, trasformando quella particolarità in un suo tratto distintivo.

“Quando trova le mie vecchie cose in garage, si diverte a chiedermi a cosa servissero. Hilo è la mia coscienza critica: mi ha ridato un occhio sul presente, però mi piace fargli conoscere il mio passato. Sebbene spesso mi prenda in giro dandomi del ‘Boomer’, ossia un vecchio che si crede giovane”, ha raccontato Pezzali in un’intervista. Non è stato semplice colmare la distanza geografica e lo hanno fatto “Come tutti, videochiamandoci. La cosa incredibile è stato rivederlo dopo il primo lockdown, era cresciutissimo, sia fisicamente che a livello di testa”.