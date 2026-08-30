Chiara Ferragni si mostra con la maschera per l’ossigeno in vacanza: come sta

Chiara Ferragni ha raccontato il malessere avuto a Cusco dopo l’escursione alla Rainbow Mountain e spiegato perché ha avuto bisogno dell’ossigeno

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IPA Chiara Ferragni, spavento in Perù

Chiara Ferragni continua il suo viaggio in Perù godendosi panorami mozzafiato, escursioni e nuove esperienze. Ma una delle ultime immagini condivise con i follower ha fatto scattare qualche preoccupazione. Nelle sue storie Instagram, infatti, l’imprenditrice digitale si è mostrata accanto a José Hernandez mentre indossava una maschera per l’ossigeno. Un’immagine che, inevitabilmente, ha fatto pensare che qualcosa non andasse.

A chiarire cosa fosse successo ci ha pensato la stessa Ferragni, che qualche ora dopo è tornata sui social per raccontare ai suoi follower il piccolo spavento vissuto durante la vacanza.

Chiara Ferragni, bombola d’ossigeno durante il viaggio in Perù

La vacanza di Chiara Ferragni e José Hernandez li ha portati fino a Cusco, una delle tappe più suggestive del loro viaggio in Perù e anche una città che si trova a un’altitudine importante. Dopo aver condiviso foto e video delle esperienze vissute insieme, l’influencer ha raccontato di aver affrontato anche un’escursione alla Rainbow Mountain, la celebre montagna che si trova a circa 5.000 metri di altitudine.

Un’altezza non proprio banale, soprattutto per chi non è abituato a trovarsi così in alto. Almeno inizialmente, Chiara e José non sembravano aver avuto particolari problemi. “Quando siamo tornati abbiamo fatto una doccia e abbiamo fatto un giro”, ha raccontato Chiara nelle sue storie dopo aver ricevuto diversi messaggi di apprensione.

L’influencer ha spiegato di aver parlato proprio con José del fatto che entrambi non avessero apparentemente sofferto l’altitudine. “Non abbiamo preso le pillole che aiutano”, ha aggiunto. Poi, però, qualcosa è cambiato all’improvviso.

Dopo essere usciti per fare un giro, i due sono andati a mangiare una pizza. È stato poco dopo, proprio mentre si trovavano a tavola, che Chiara ha iniziato a sentirsi male. “Ho sentito una botta di calore e che il corpo non rispondeva bene”, ha spiegato.

La sensazione l’ha spaventata parecchio: “Sono andata in panico perché mi sembrava di non respirare bene né che le mie braccia mi rispondessero”, ha raccontato, facendo capire ai follower quanto improvviso sia stato quel momento.

A quel punto la coppia è rientrata in hotel, dove Chiara ha potuto ricevere ossigeno e tenere sotto controllo la situazione. Ed è proprio l’immagine con la maschera che, poco dopo, ha fatto il giro delle sue storie, facendo preoccupare chi la segue.

Chiara Ferragni, come sta

Lo spavento, per fortuna, è durato poco. Una volta tornata in hotel, Chiara ha infatti utilizzato l’ossigeno e nel giro di qualche minuto ha iniziato a stare meglio.

“Tutti gli hotel sono attrezzati con la bombola dell’ossigeno. L’ho tenuta un quarto d’ora poi sono stata bene”, ha poi spiegato nelle sue storie.

Il malessere sarebbe quindi legato all’altitudine, che in questa parte del viaggio ha raggiunto livelli decisamente diversi da quelli a cui il corpo è abituato. Dopo aver trascorso del tempo a circa 5.000 metri per l’escursione alla Rainbow Mountain, Chiara ha probabilmente pagato anche il fatto di aver continuato la giornata come se nulla fosse, arrivando poi a sentirsi male.

Lei stessa ha comunque cercato di ridimensionare la preoccupazione, raccontando l’accaduto con ironia. “Ogni volta che dico che sono stata bene, succede qualcosa”, ha scritto, prendendo un po’ in giro se stessa dopo lo spavento.

E alla fine è arrivata anche la sua personale morale della giornata: “Lezione del giorno: mai sentirsi una figa” ha scritto, ammettendo di aver imparato a non vantarsi troppo quando si tratta di sfidare le alte quote.