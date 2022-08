Myrta Merlino, lo scatto selvaggio e sensuale tra le rocce su Instagram: splendida

Fonte: Instagram Myrta Merlino, la foto su Instagram

Siamo abituati a vederla in completi da lavoro, sfoggiare il suo piglio giornalistico in tv, ma Myrta Merlino attraverso il suo profilo Instragram ha deciso di mostrare un’immagine inedita di lei. Uno scatto selvaggio e sensuale, mentre è ritratta tra le rocce e in cui appare bellissima. E a 53 anni trasuda fascino ed eleganza.

Myrta Merlino, lo scatto inedito e sensuale

Estate: tempo di vacanza, di giornate al mare e di vita molto più wild, selvaggia. Lo dice la stessa Myrta Merlino a corredo di uno scatto pubblicato sui social in cui appare più bella che mai.

Infatti la giornalista ha condiviso, attraverso il suo profilo Instagram, un’immagine che la ritrae tra le rocce, apparentemente sembra non indossare il pezzo di sopra del costume ma potrebbe essere dovuto a un effetto della posa, e in realtà vestire un top senza spalline. A celarle il look le rocce di Pantelleria dove si trova in vacanza. Sulle quali lei si appoggia guardando lateralmente. I capelli sono legati, ma lasciati mossi e scompigliati dal vento. Il risultato è che Myrta Merlino è bellissima e sensuale.

Ad accompagnare lo scatto, la didascalia scelta dalla giornalista: “Foto del cuore”. Parole alle quali ha accompagnato il nome di chi l’ha realizzata e alcuni hashtag dai quali emerge dove si trova e questa ambientazione in mezzo a una natura un po’ selvaggia.

E non poteva passare inosservata ai follower della giornalista: tra i commenti c’è chi fa riferimento a un grande film del cinema italiano, paragonando Myrta Merlino alla bellissima Mariangela Melato in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller.

Ed effettivamente la giornalista e conduttrice di L’aria che tira su La 7 ricorda le straordinaria attrice nel film cult in cui ha recitato al fianco di Giancarlo Giannini.

Myrta Merlino ha anche condiviso alcune storie delle sue giornate di vacanza sull’isola in cui la si può ammirare felice e rilassata. Piccoli momenti di vita quotidiana che racconta attraverso i social e che descrivono la bellezza dell’isola.

Myrta Merlino e le altre vip: la loro estate selvaggia

In genere sono perfette: ritratte da una macchina fotografica per immagini patinate, oppure con il trucco e i capelli in piega riprese dalle telecamere di uno studio televisivo. Ma la tendenza dell’estate 2022 sembra essere quella del “naturale è più bello”. E sono in tante tra le vip e i personaggi televisivi ad aver scelto di percorrere questa strada, apparendo più affascinanti e reali che mai.

Lo ha fatto Mara Venier con una foto delle sue vacanze che è una cartolina di felicità e libertà, ma non solo. Basti pensare a Sharon Stone che ha deciso di mostrarsi al naturale e in topless dimostrando che l’età è un numero e che la bellezza muta con il tempo, ma non la si perde. Lo stesso ha mostrato Sabrina Ferilli in uno scatto senza trucco che è l’emblema della sua bellezza: senza filtri e baciata dal sole.

La nuova tendenza è essere se stesse a ogni età. Così ha fatto anche Aurora Ramazzotti che, dalle Eolie, ha condiviso immagini di lei senza veli e simile a una sirena.

Foto che raccontano quanto il no make up sia la nuova moda delle vip: bellissime e al naturale.