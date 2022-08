Sabrina Ferilli si mostra senza trucco su Instagram: a 58 anni è spettacolare

Fonte: ANSA Sabrina Ferilli incanta su Instagram e ci insegna come essere semplici e sensuali

Senza trucco, in una giornata di relax e sotto il sole: Sabrina Ferilli è spettacolare. A 58 anni non solo non teme di mostrarsi al naturale, ma dimostra di essere l’emblema della bellezza.

La foto è stata pubblicata sul suo account Instagram, dove condivide spesso scatti delle sue giornate, ma anche immagini più patinate e lavorative. Il risultato è sempre lo stesso: Sabrina Ferilli ha un fascino raro, che buca l’obiettivo. E senza trucco è ancora più bella.

Sabrina Ferilli, lo scatto senza trucco è pazzesco

Ironica, spigliata, bellissima e intelligente: Sabrina Ferilli è tutte queste cose, ma non solo. Perché è anche una donna che non teme il tempo che passa e di mostrarsi per come è. Da quando ha aperto il suo profilo Instagram (non troppo tempo fa) non ha esitato a farsi vedere senza filtri e senza trucco, dimostrazione che sa amarsi senza aver bisogno di nascondersi dietro i filtri che propone la piattaforma o senza i trucchi con cui in genere vengono agghidante le star del mondo dello spettacolo.

Una naturalezza che è la stessa che la fa amare da tanti anni dai suoi fan, perché al di là di tutto Sabrina Ferilli è sempre apparsa come un’attrice genuina e sincera. Come a dire che oltre alla bellezza, evidente, Sabrina Ferilli piace per quello che è come persona.

Di recente ha pubblicato uno scatto senza veli mentre era in vacanza alle Maldive, una foto vedo non vedo che sembra non avere tempo: potrebbe, infatti, benissimo essere scattata tantissimi anni fa.

Eppure, a quanto pare, il rapporto tra Sabrina e la sua bellezza non è sempre stato così scontato. Lei stessa aveva raccontato, ospite di Oggi è un altro giorno, che: “Da adolescente ero brutta, non ho avuto nessuno che mi corteggiasse fino ai 25/26 anni. Fino alle medie mi salvavo, ma al liceo è stata una carneficina”.

E poi aveva aggiunto: “Diciamo le cose come stanno: non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. Ci rimanevo male. Non ho avuto fidanzati per tanto tempo – aveva spiegato -. Quella è un’età in cui si amano le ragazzine piccoline, che pesano pochissimo, con i capelli stupendi. Io c’avevo sta montagna di capelli neri”.

Di tempo ne è passato e Sabrina Ferilli, sin dagli esordi della sua carriera, è considerata un sex symbol. Il tempo passa ma la sua bellezza, la sua sincerità e il suo essere genuina non sono cambiati.

Sabrina Ferilli, gli impegni di lavoro

Ora è tempo di meritate vacanze, ma Sabrina Ferilli arriva da un anno ricco di impegni e soddisfazioni lavorative. È stata la co – conduttrice della serata finale di Sanremo 2022, con un monologo speciale e un discusso fuorionda che ha fatto parecchio discutere. Poi l’impegno con Tu sì que vales, programma in cui ha il ruolo i giudice e per il quale è stata riconfermata. Il prossimo anno, inoltre, la vedrà impegnata sul set per una fiction Mediaset con alla regia Ricky Tognazzi e la moglie Simona Izzo, mentre andrà in onda durante la prossima stagione Gloria, il progetto che la vedrà impegnata sulla Rai.