Sabrina Ferilli, quando la bellezza (al naturale) arriva da dentro

Nell’epoca dell’immagine, dei filtri e delle foto perfette, fa ancora notizia vedere un vip che si mostra senza trucco o in costume senza ritocchi artificiali. E fa ancora più notizia se a mostrarsi al naturale è un sex symbol come Sabrina Ferilli, emblema della femminilità made in Italy, che superati i 50 anni non ha nessuna intenzione di fingere di essere quello che non è e si gode la sua maturità senza troppi pensieri.

E da qui deriva anche gran parte della sua bellezza, che va oltre l’aspetto estetico. Perché che Sabrina Ferilli sia ancora (e sempre sarà) bellissima è evidente e lo è anche senza trucco e senza fronzoli, mentre fa colazione a casa e si mostra ai suoi fan appena sveglia mentre beve il caffè.

Una cosa che poche donne farebbero, ancor meno quelle dello spettacolo. Ma in questo gesto si respira tutto l’anticonformismo e il carattere che solo una donna come lei può vantare.

Da anni, ormai, la Ferilli si è liberata del cliché della femme fatale a tutti i costi, della donna da calendario che fa impazzire gli uomini e rosicare le donne. Anzi, è apprezzata universalmente e proprio il pubblico femminile ha imparato a conoscerla e ad ammirarla per la sua autoironia e la capacità di mettersi in gioco.

Ora che l’attrice ha iniziato a usare Instagram questo passaggio è ancora più chiaro (anche se deve ancora imparare a usarlo al meglio, come l’esilarante siparietto con Mara Venier a Domenica In ha dimostrato). La sua è una bellezza completa, che arriva da dentro.

Lo ha dimostrato recentemente, quando ha offerto uno stipendio e il pagamento delle spese legali per l’operaio della ArcelorMittal che è stato licenziato dopo aver condiviso su Facebook un post che invitava a guardare la fiction Svegliati amore mio che la vedeva protagonista e raccontava una vicenda simile, quella di una donna che combatte contro un’acciaieria, la Ghisal, che produce polveri sottili che causano malattie.

Lo ha dimostrato ogni sabato sera in cui ha partecipato a Tu sì que vales, sopportando gli scherzi, spesso perfidi, di Maria De Filippi in nome della loro grande amicizia. E lo ha mostrato ancora una volta commuovendosi quando Mara Venier le ha ricordato del momento in cui l’ha chiamata per dirle che avrebbe di nuovo condotto Domenica In.

Non sempre è facile capire come siano davvero i personaggi del mondo dello spettacolo, quanto siano spontanei quando li vediamo in televisione o sui social e quanto invece siano costruiti. Ma Sabrina non si nasconde, né sullo schermo, né fuori. Ed è per questo che ci piace così tanto.