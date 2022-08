Mara Venier: a 71 anni il look da spiaggia è il ritratto della libertà

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Felice e libera: Mara Venier è in vacanza nella Repubblica Dominicana e su Instagram si è mostrata in un look da spiaggia total viola: a 71 anni la conduttrice appare gioiosa e serena. I capelli sciolti e asciugati dal calore del mare, il viso senza trucco e quel sorriso spontaneo sintomo di momenti di profonda felicità. Che ha deciso di condividere con i suoi tantissimi fan.

Mara Venier, il look da spiaggia è all’insegna del viola

Siamo abituati a vederla in televisione, ad apprezzarne la profonda ironia, l’intelligenza acuta, lo stile. Sui social appare sempre in una versione meno patinata, ancora più alla mano: dai momenti di grande gioia con i nipoti, alle faccende domestiche, Mara Venier si racconta molto attraverso i social lasciando trasparire anche la donna dietro le luci della ribalta.

Questo piace molto ai suoi fan, che ne apprezzano l’essere genuina e vera. E non c’è immagine più bella di quella che ha condiviso sul suo profilo Instagram da una spiaggia bianchissima della Repubblica Dominicana dove si trova in vacanza.

Mara si è mostrata in un look total viola, composto da costume e pareo, ma soprattutto senza trucco e senza filtri. Il risultato è un’immagine che è il ritratto della libertà.

A 71 anni (72 a ottobre) la conduttrice è in splendida forma e felice, la foto lo dimostra. Ed è ancora più bella così, con quell’aspetto al naturale, che ricorda quello che ogni persona potrebbe avere durante una giornata di vacanza al mare, con i capelli lasciati asciugare dal calore del sole e dalla brezza del vento. Un costume viola e un pareo dello stesso colore, che le donano moltissimo, completano il look. Indubbiamente da copiare, perché riesce a essere l’emblema della libertà e al tempo stesso di classe.

E non stupisce, dunque, leggere i commenti che le hanno lasciato colleghi vip e fan. Tra cuori e auguri di buone vacanze, non manca chi le fa notare quanto sia bello vederla così felice e anche chi ne sottolinea l’eleganza e la classe.

Mara Venier, le vacanze con il marito e i prossimi impegni di lavoro

Mara Venier da qualche tempo è volata nella Repubblica Dominicana dal marito Nicola Carraro, delle meritate vacanze dopo un anno impegnativo alla guida di Domenica In. Qui, a Santo Domingo, sta trascorrendo giornate di relax con la famiglia nella villa da sogno.

Qualche piccolo momento di vita quotidiana viene condiviso attraverso Instagram: dalla spesa con il nipotino, al caffè di prima mattina, fino a storie delle sue giornate.

Il relax è necessario per ricaricare le batterie e tornare più in forma che mai per la prossima stagione televisiva che la vedrà nuovamente impegnata nella conduzione del contenitore domenicale di Rai 1. Sono tantissime le edizioni che zia Mara ha portato avanti del programma e, come aveva raccontato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, per il momento non ha intenzione di smettere: “È dal primo anno che dico ‘Questo è l’ultimo’, ma il pubblico è sovrano. Quando il pubblico non mi seguirà più allora andrò in pensione, ma adesso con questi risultati non ce la faccio a smettere“.

In attesa di rivederla sul piccolo schermo con la sua ironia e la sua grande empatia, Mara Venier si gode le giornate in famiglia in un luogo dalla bellezza incredibile.