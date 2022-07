Mara Venier su Instagram: pulizie sfrenate e la replica di suo marito non si fa attendere

Qual è l’ossessione di Mara Venier? Le pulizie di casa e in particolare del terrazzo. Nemmeno il caldo torrido di quest’estate la ferma e prontamente si attrezza con secchio e scopettone per eliminare gli escrementi di gabbiano che tanto la perseguitano. Ovviamente il tutto documentato su Instagram, con tanto di commento di suo marito, Nicola Carraro.

Mara Venier e le pulizie di fine luglio

Dopo averla vista in mini dress a spazzare il pavimento del terrazzo che dà sui tetti di Roma, Mara Venier è alle prese col tendone allestito per fare ombra su un lucido tavolo bianco. L’intrepida presentatrice sale proprio su quel tavolo e armata di bastone con straccio pulisce l’ampia struttura sporcata dai gabbiani. Zia Mara indossa un abitino leggero a fantasia, ideale per le temperature elevate.

A commento del suo video esilarante, scrive: “Pulizie di fine Luglio..cacche gabbiani che dall’alto arrivano 😱😱😱😱😱😱….😂😂ma con questo caldo chi me lo fa fare ???🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵 visto che me lo chiedete …ho una persona che mi aiuta ovviamente….ma io non so stare ferma e Adoro pulire casa ….ok !!!! Ciaone”.

Svelato dunque il mistero: alla Venier piace fare le pulizie di casa e perciò è così meticolosa. Senza contare che sul suo profilo Instagram i video che condivide in versione casalinga sono un successo. E anche in questo caso in migliaia le hanno scritto, trovando la clip simpaticissima. “Mi fai morire 😂😂😂”, “Mara una di noi 😂❤️”. Qualcuno si preoccupa per il gran caldo: “Ma come cavolo fai a fare i servizi con tutti quei capelli sciolti con sto caldo!?? Solo io non li sopporto!!!!!!!”. E poi c’è chi le dà qualche consiglio per fare meno fatica: “Mara ci sono i dissuasori li vendono in Amazon così non vengono più sono emettemmo dei suoni che danno fastidio solo agli animali e così non si avvicinano piu”.

Mara Venier, la replica di suo marito è uno spasso

Altri le suggeriscono di raggiungere il marito, Nicola Carraro: “Zia Mara lascia perdere fa caldo 😊 vai da Nicola”che si trova nella Repubblica Domenica dove ha una magnifica villa. Il marito della Venier, che è ironico quanto lei, non manca di risponderle via social condividendo a sua volta un altro video dove la sua donna delle pulizie lucida i vetri in attesa dell’arrivo della Venier: “Oggi grandi pulizie in attesa dell’arrivo della senora Mara , meglio non farsi cogliere impreparati “. E lei replica: “poi ci penso io …..😂😂😂😂😂😂❤️❤️❤️❤️”

