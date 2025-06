Gwyneth Paltrow, colazione toscana in topless (e i commenti sono esilaranti)

IPA-Getty Images Gwyneth Paltrow prepara la colazione di ispirazione Toscana

Se lo vedesse Bruno Barbieri, non esiterebbe a definirlo un “mapazzone”. Perché la colazione di ispirazione toscana , “Tuscan inspired high protein boyfriend breakfast”, che Gwyneth Paltrow, in vacanza nella sua adorata casa in Italia (l’attrice è solo una delle innumerevoli star americane innamorate del Belpaese, da Sting a Harry Style) prepara per il marito Brad Falchuk, a base di fagioli cannellini, uova e salsiccia, e documentata in un video postato sul suo account Instagram ufficiale, nel quale la star è ripresa di schiena e in topless, non solo è diventata virale ma ha scatenato un’ora di commenti non propriamente celebrativi.

Tra un wow, such amazing e you are beautiful di qualche follower americano, che ben poco sa della nostra tradizione culinaria, spiccano quelli inorriditi nostrani. Ovvero: “Ma dico con quei fagioli con quelle salsicce 😱😱😱hai distrutto 2500 anni di storia culinaria italiana”; “Ma che è sta poltiglia? 😂”. E ancora: “In Italia NON cuciniamo so papazzone😂😂ma dove l’hai visto??”

Se la vedesse Checco Zalone, non esiterebbe ad “asfaltarla” (chi non ricorda la scena esilarante in Quo vado di lui che smonta l’insegna del ristorante italiano in Norvegia, dopo aver visto come preparavano la pasta). Molti comunque apprezzano l’impegno e la dedizione di Gwyneth, oltreché la sua bellezza a nudo. E ci si interroga su dove sia la casa italiana dell’attrice, se in Toscana, come molti sostengono (Cortona) o in Umbria. Di certo, a ben vedere il video la carta che avvolge le salsicce rimanda ad una nota macelleria di Città di Castello, in provincia di Perugia. E anche il panorama che si intravede dalla finestra della cucina ha tutti i colori delle dolci colline umbre.

Nel frattempo anche la figlia Apple ha commentato simpaticamente la mise scelta dalla madre: “Ti ho rubato io la maglietta per sbaglio?”.