Italia, che Dolce Vita di vacanza: le star che scelgono il Belpaese

Fonte: IPA Leonie Hanne presto sposa.. la proposta di matrimonio dal fidanzato Alexander Galievsky a Portofino

Questa estate non cambiare: stessa spiaggia stesso mare. Ci sono delle star internazionali che sembrano prendere alla lettera la celebre canzone e ogni anno, nello stesso periodo, arrivano in Italia per una vacanza più o meno breve, nei loro luoghi del cuore, da Roma alla Costiera amalfitana, dalla Sardegna alla Liguria. È il caso di Jennifer Lopez che possono anche cambiare mariti o fidanzatati, ma non “buca” mai il suo appuntamento a Capri con tappa obbligata a Nerano, al celebre ristorante lo Scoglio. Così come non è estate per Heidi Klum se non trascorre almeno qualche giorno in Costa Smeralda, in Sardegna, probabilmente conosciuta ai tempi del suo amore con Flavio Briatore.

E che dire del gladiatore Russell Crowe che da quando ha girato il celebre film considera il Belpaese, e Roma, la sua seconda casa. Altre località gettonatissime e amate dalle star d’oltre oceano sono la Liguria, Portofino in primis, Venezia e le città d’arte in generale, la Toscana in cima alla lista. Vediamo cosa hanno scelto quest’anno le star più amate

Jennifer Lopez: vacanza con amici in Costiera amalfitana

Jennifer Lopez, nel pieno della presunta crisi matrimoniale con il suo Ben, in realtà tanto strombazzata ma mai confermata dai diretti interessati, è volata in Italia, nella tanto amata Costiera, dove ogni anno fa la felicità di paparazzi, fan italiani e ristoratori locali. La cantante è stata avvistata in questi giorni sul suo mega yacht tra Sorrento e Nerano, con tappa nel suo ristorante preferito, Lo scoglio. E tra un selfie e uno spaghetto alle vongole, J.Lo si consola dell’assenza di Ben.

Leonie Hanne: proposta di matrimonio a Portofino

La blogger, modella, imprenditrice e influencer tedesca Leonie Hanne ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Alexander Galievsky, a bordo di uno yatch privato durante una romantica vacanza a Portofino. Leonie ha condiviso sul suo account Instagram il momento

Fonte: IPA

Heidi Klum, fuga di famiglia in Sardegna

Immancabile l’appuntamento a Porto Cervo per la modella e presentatrice tedesca, che proprio in questi giorni si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Costa Smeralda insieme al marito Tom Kaulitz e alla figlia Leni.

Russell Crowe, il ritorno in Italia del Gladiatore

Anche per l’attore neozelandese l’Italia è una sorta di buen retiro e ogni estate, sfruttando anche impegni professionali, Russell trascorre qualche giorno nel Belpaese, tra capitale e città d’arte. A giugno 2024 è stato avvistato prima a Milano, in occasione della Fashion Week, poi a Torino e infine a Roma. Tappe obbligate: i ristoranti più buoni.

Fonte: IPA

Dua Lipa e Rosie Huntington-Whiteley, ospiti a Capri

La cantante Dua Lipa e la bellissima supermodella e attrice britannica Rosie Huntington-Whiteley si sono regalate qualche giorno di vacanza in costiera amalfitana, ospiti dell’evento “La casa” presentazione della nuova collezione di Jacquemus a Villa Malaparte a Capri.