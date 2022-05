Che tempo che fa, Mara Venier e la sua Domenica In da record: “Non ho intenzione di smettere”

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Mara Venier è una professionista instancabile e questo non è certo un mistero: dopo aver condotto la puntata odierna di Domenica In, Fabio Fazio l’ha voluta fortemente a Che tempo che fa per parlare della sua nuova avventura con Domenica In Show, una grande festa in prima serata per festeggiare i trent’anni della trasmissione, che andrà in onda venerdì 27 maggio alle 21.15 su Rai 1.

Mara Venier ospite di Fabio Fazio: Domenica In è (ancora) nei suoi programmi

Mara Venier non ha alcuna intenzione di fermarsi: ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, la conduttrice ha confermato che sarà ancora al timone del suo show per la stagione 2022-2023. L’annuncio che non è certo una novità per i fan più affezionati, ma ha dato modo ai due colleghi di riderci su e ripercorrere la lunga carriera di “Zia Mara”.

La Venier ha infatti superato ogni record con la sua Domenica In – battendo anche Pippo Baudo – con ben quattordici edizioni all’attivo. “Questa roba della pensione e dell’età è pesante, mi fa girare le pa**e”, ha confessato con la sua solita ironia Mara a Fazio, che ha ricordato all’amica la recente intervista al Messaggero. “La scriva come glielo dico, per favore: col ca**o”, aveva risposto tra le risate all’intervistatore che aveva parlato di pensione.

“È dal primo anno che dico ‘Questo è l’ultimo’, ma il pubblico è sovrano”, ha spiegato la Venier. “Quando il pubblico non mi seguirà più allora andrò in pensione, ma adesso con questi risultati non ce la faccio a smettere“.

Prima che partisse la stagione in corso di Domenica In la conduttrice non aveva fatto mistero di voler concludere la sua avventura al timone dello show domenicale, diventato troppo faticoso per lei. Eppure ormai da tempo “Zia Mara” ha dimostrato che l’immobilità non fa proprio per lei, ed è pronta a lanciarsi in nuove ed entusiasmanti avventure.

Mara Venier, Domenica In Show e le confessioni più intime

A Che tempo che fa Mara Venier ha anche parlato di Domenica In Show, un programma che andrà in onda venerdì 27 maggio alle 21.15 su Rai 1 per festeggiare i trent’anni della trasmissione tanto amata dal suo pubblico. Da tempo si parlava di un nuovo contenitore serale per la presentatrice, destinato proprio alla sua conduzione brillante.

Da Fazio ha svelato alcuni degli ospiti del programma in prima serata: ci saranno – come già avevano svelato i rumors – Ferzan Özpetek, Renzo Arbore, Alessia Marcuzzi e tanti altri amici della Venier.

Insieme a Fabio poi la Venier ha ripercorso alcune delle tappe più belle e importanti della sua vita, dagli esordi come attrice alla giovinezza tra difficoltà e soddisfazioni. Ma c’è stata una foto che ha toccato le corde del suo cuore: uno scatto che la immortala in una gondola a Venezia, sua città d’origine. “Questa foto per me è importantissima e risale a tre mesi fa. L’ho fatta perché non tornavo a Venezia da 7 anni – ha confessato con la voce tremante la conduttrice – da quando mia mamma è venuta venuta a mancare. In quel momento ero fiera di me perché ce l’avevo fatta a tornare“.