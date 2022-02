Mara Venier resta a Domenica In: l’indizio in un dettaglio “privato”

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Nei mesi scorsi ne abbiamo lette tante: Mara pronta a lasciare Domenica In, a cambiare vita, voltare pagina e rimanere al fianco di Nicola. La verità è finalmente arrivata. Mara Venier resterà salda al timone di Domenica In: la conduttrice, che da tempo vorrebbe ritirarsi dal piccolo schermo per trascorrere più tempo con la sua famiglia, in realtà ha proprio l’appoggio del marito Nicola Carraro, che in passato aveva “osteggiato” la sua permanenza in tv.

Mara Venier non lascia Domenica In: l’indizio

È da tempo che Mara Venier parla di un ritiro dalle scene: l’impegno di Domenica In è parecchio gravoso e non le permette di trascorrere il tempo che vorrebbe insieme alla sua famiglia. In diverse interviste anche Nicola Carraro aveva espresso il desiderio di poter vederla finalmente più serena.

Eppure il suo show è una vera calamita sia per lei – che proprio non riesce a mollarne le redini – sia per il pubblico, che adora la sua conduzione fresca e genuina. Questa volta però è stato proprio il marito della Venier a cambiare idea sul programma, come ha fatto sapere tramite Instagram.

Carraro ha infatti postato sul suo profilo lo screen di una pagina della rubrica televisiva che Maurizio Costanzo cura sul settimanale Nuovo. Il giornalista ha pubblicato la lettera di un telespettatore, amareggiato e deluso per il presunto abbandono di Domenica In da parte di “Zia Mara”.

Maurizio Costanzo, con la sua solita sagacia, ha sottolineato che proprio per le straordinarie qualità della Venier “Chiediamo a Nicola Carraro di pazientare ancora un po’: l’Italia intera e la Rai vogliono che resti”. La replica del marito della conduttrice è stata chiarissima: “E se lo chiede l’Italia intera che Domenica In sia“.

Mara Venier, le dichiarazioni su Domenica In

Mara Venier già da qualche anno ha espresso la volontà di lasciare Domenica In. Nel frattempo il suo salotto televisivo è diventato un caposaldo del palinsesto Rai e il pubblico non riesce a fare a meno delle sue interviste e della leggerezza che la conduttrice regala da anni ai suoi affezionati telespettatori.

Eppure la scorsa stagione “Zia Mara” aveva iniziato a pensare al proprio futuro, pensando di lasciare per sempre il mondo del piccolo schermo. Intervistata dal settimanale Oggi, la presentatrice aveva fatto una rivelazione inaspettata: “Basta, non mi vedrete più in tv! Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… Anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”.

La Venier aveva trovato pieno appoggio nel marito, che ha sempre voluto che Mara potesse dedicarsi di più a lui e alla sua famiglia. Però, nonostante le insistenze di Nicola, la Venier ci ha poi ripensato. L’idea di lasciare lo show, almeno per il momento, è esclusa, tanto che la conduttrice di recente ha ammesso: “A Domenica In non riesco a dire di no. L’affetto del pubblico di Domenica In non mi ha mai fatto sentire sola. L’anno prossimo? Vedremo. (…) Potrei lavorare un po’ di meno… mio marito non vede l’ora che io smetta di lavorare”.