Domenica In, Ornella Muti severa con se stessa: la sua “vera” bellezza

Elegante e bellissima, Ornella Muti ha sempre stregato il pubblico maschile e non solo. Anche le donne sono sempre rimaste incantate dal suo charme che ha portato sul palco dell’Ariston. L’attrice, reduce dal successo di Sanremo 2022, in cui ha esordito proprio la prima sera al fianco di Amadeus come co-conduttrice, si è raccontata a Domenica In da Mara Venier.

Ornella Muti e il suo rapporto con la bellezza

Francesca Romana Rivelli, questo il vero nome di Ornella Muti, ha avuto una chiacchierata a cuore aperto con la sua storica amica Mara Venier, ripercorrendo i tratti salienti della sua carriera, ma svelando alcuni aspetti del suo carattere spesso rimasti nascosti proprio per la sua riservatezza.

Nel salotto di Domenica In, l’attrice ha messo da parte la propria timidezza e si è aperta rispondendo con sincerità alle domande della padrona di casa. Quando la conduttrice veneta le ha chiesto cosa pensa quando si rivede, l’attrice ha risposto con un semplice “Dipende da quello che vedo”, e quando la Venier le ha domandato se si è mai resa conto di quanto sia bella, la Muti è stata laconica: “No, perché uno vive dentro e dentro è tutta un’altra cosa”. L’attrice ha confessato quindi che nel suo “dentro” è sempre stata un po’ tormentata. Del resto, la bellezza, lo sappiamo, è così: può essere tagliente, ma è solo un lato di noi. E la Muti non fa eccezione: quei tormenti interiori che si porta la rendono più vicina a noi. E a volte, forse, le hanno impedito di vedersi, di amarsi, di accorgersi della sua “vera” bellezza. Senza tempo.

La semplicità e la normalità di Ornella Muti

Il tratto saliente che ha caratterizzato la sua vita è stato quello di vivere il successo e quello che le accadeva con semplicità “stando nel normale” come ha rivelato. Questa decisione è nata dalla convinzione dell’attrice che se una persona tende ad autocelebrarsi, per lei c’è qualcosa che non va.

Quello che ha sempre contraddistinto la Muti è aver voluto mettere la vita privata e gli affetti prima del lavoro. Come ha ricordato la conduttrice di Domenica In, la Muti ha rifiutato un ruolo all’interno di un film di 007 perché desiderava un suo amico come costumista, richiesta che non è andata a buon fine e che ha spinto la Rivelli a non accettare la parte in una produzione così importante.

Anche se sono trascorsi alcuni anni, la Muti non si è pentita della scelta che ha preso, pur non essendo certa se oggi lo rifarebbe: ha infatti confessato di amare moltissimo lavorare con quello che era il suo costumista, ma soprattutto un suo caro amico, ora venuto a mancare. Tra i due c’era un rapporto di affetto profondo e questo la faceva sentire bene, l’aiutava a superare le sue insicurezze, concludendo inoltre che lei è anche una persona molto fedele.

In effetti, ha dato e continua a dare molto valore alla sua vita privata, in quanto consapevole che la accompagnerà per sempre: ecco perché ha sottolineato di dover nutrire la parte di vita che la renderà serena, preferendo rimanere dove sa che non può essere ferita da nessuno.

Una donna molto severa con se stessa

Le due amiche hanno ripercorso alcuni momenti della carriera dell’attrice romana, che ha spiegato di non riguardarsi molto nelle sue prove sul grande schermo e non solo, anche se sarebbe necessario per migliorarsi e per vedere quello che non si è fatto bene. Non è mancato un accenno al fatto che lei sia molto severa con se stessa, quella che ha definito una caratteristica del suo modo di essere.