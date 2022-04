Mara Venier, altro che addio alla tv: arriva il programma in prima serata

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Allontanando sempre di più le voci su un suo possibile ritiro dalle scene, Mara Venier starebbe addirittura preparando il suo debutto in prima serata per i prossimi mesi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, avrebbe in programma un nuovo show che porta una firma importante, quella del regista e suo grande amico Ferzan Özpetek. Vediamo di cosa si tratta.

Mara Venier, un nuovo programma in prima serata

La regina dei salottini pomeridiani sbarca nel prime time: ebbene sì, pare che Mara Venier sia pronta ad intraprendere una nuova avventura, a più di due anni dall’ultima volta che ha occupato la fascia serale. Era il 2019 quando l’avevamo vista al timone de La porta dei sogni, uno show dal sapore romantico che però, nonostante il discreto successo, non ha trovato conferma nelle stagioni successive. Ora l’attesa potrebbe essere finita: secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe in arrivo un programma tutto nuovo destinato proprio alla conduzione brillante e spigliata della Venier.

Il progetto, almeno per il momento, sarebbe top secret. Sono pochi i dettagli trapelati, a partire dal titolo dello show: A cena da zia Mara. Se ne potrebbe evincere uno spettacolo intimo e divertente, che dovrebbe vedere come protagonisti molti personaggi dello showbiz in una vesta completamente inedita, finalmente spogli della maschera televisiva e pronti a lasciarsi andare a confessioni che solo una tavola imbandita potrebbe invogliare. Pare inoltre che nella realizzazione del programma sia coinvolto anche Ferzan Özpetek.

Il celebre regista turco è attualmente impegnato su vari fronti, a partire dalla nuova serie tv tratta dal suo capolavoro Le fate ignoranti. Ma si sarebbe ritagliato un posticino da dedicare a Mara Venier, con la quale ha da anni uno splendido rapporto di amicizia. Tanto che già tempo fa si parlava di uno show che li avrebbe visti collaborare insieme. Forse l’occasione è finalmente arrivata: stando a Dagospia, il programma dovrebbe andare in onda in due puntate serali nel prime time del mese di maggio. E sebbene non ci siano ancora conferme, la speranza è che il progetto si realizzi davvero.

Mara Venier inarrestabile, il successo a Domenica In

Questo nuovo programma andrebbe ad affiancarsi all’impegno già notevole che zia Mara porta avanti da mesi, alla guida di Domenica In. Giunta alla sua quarta edizione consecutiva – e alla tredicesima in totale, eguagliando il record di Pippo Baudo -, la conduttrice ha più volte annunciato il suo ritiro. In diverse occasioni ha affermato che le piacerebbe potersi godere di più la sua famiglia, lasciando un programma che le porta via comunque molte energie. E sebbene al termine di ogni stagione si riprometta di dire addio alla tv, poi il desiderio di tornare dal suo pubblico ha sempre la meglio.

Che ne sarà di lei in vista della prossima edizione di Domenica In? A quanto pare, anche stavolta avrebbe avuto l’idea di mettere fine alla sua avventura nel celebre salottino di Rai1, ma un indizio lampante sul suo futuro è arrivato dal marito Nicola Carraro. L’ex produttore le avrebbe infatti dato una sorta di via libera – scherzoso, ovviamente – per tornare al timone dello show anche il prossimo autunno. Ora la decisione spetta solamente alla Venier, e in fondo tutti i suoi telespettatori sperano di vederla almeno un altro anno a Domenica In.