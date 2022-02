Le fate ignoranti, dove e quando andrà in onda la serie tv

Le fate ignoranti: cast, trama e uscita della serie di Ozpetek

L’attesa sarà presto premiata, perché finalmente c’è una data ufficiale per vedere la serie tv Le fate ignoranti, tratta dalla straordinaria pellicola di Ferzan Opzetek.

Più di vent’anni dopo l’uscita al cinema di uno dei film più belli e profondi del regista turco, ora il pubblico potrà tronare a rivivere le atmosfere nella serie tv, guidata dallo stesso regista e che vede un cast di attori di altissimo livello tra cui Luca Argentero, Cristiana Capotondi e Ambra Angiolini solo per citare alcuni dei protagonisti.

Le fate ignoranti, quando e dove vedere la serie

Saranno otto gli episodi che andranno a comporre la serie tv, che riporterà sullo schermo la trama del film, ma con nuovi personaggi. A dirigere Ferzan Ozpetek e Gianluca Mazzella. Per scoprire come si svilupperà questo nuovo progetto non bisognerà attendere molto tempo. Infatti è stato reso noto che sarà disponibile su Star di Disney + a partire dal 13 aprile.

Ma come si può fare per vederlo? Star è uno dei canali della piattaforma streaming Disney + che si è andato a sommare, a partire dal 23 febbraio 2021, ai già presenti: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Il pubblico di riferimento di Star è quello adulto e per accedervi è necessario essere abbonati alla piattaforma.

All’uscita manca davvero pochissimo e alcune delle immagini sono state già mandate in onda con uno stuzzicante promo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2022.

Le fate ignoranti, la canzone di Mina

Ciliegina sulla torta, di un progetto che ha già l’aria di poter diventare un nuovo grande successo, il brano originale e sigla della serie tv: si tratta di Buttare l’amore interpretato dalla maestosa e inconfondibile voce di Mina. Anche questo è stato anticipato nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2022.

Al cast eccezionale, e alla trasformazione in serie tv di un film che ha lasciato il segno, si aggiunge, dunque, il talento straordinario della Tigre di Cremona, che con il suo timbro unico riesce a raggiungere il cuore del pubblico.

Le fate ignoranti, un cast eccezionale

Di indubbio valore il cast che vede tra i tanti interpreti anche una delle attrici che ha preso parte a tantissime delle pellicole di Ferzan Opzetek ovvero Serra Yilmaz, sua musa. Chi ha visto (e amato il film) non può non ricordarla: nella pellicola interpretava un ruolo speciale quello di Serra, un grande cuore, molto sincera ma anche segnata dal dolore. E poi Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Paola Minaccioni e Ambra Angiolini.

La trama resta invariata rispetto al film originale: Antonia perde il marito Massimo in un incidente e, ancora immersa nel dolore, scopre che questi aveva una relazione segreta con un uomo di nome Michele. Una verità difficile da comprendere e accettare ma conoscere Michele porta la donna a subire un profondo cambiamento interiore.

Nel corso dei mesi di lavoro Ferzan Opzetek attraverso il suo profilo Instagram ha mostrato qualche immagine del cast al lavoro, dandoci un anticipo di quelle atmosfere che ci erano così tanto piaciute in occasione del film e che presto potremo rivivere nell’adattamento per la serie tv.