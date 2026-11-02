Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Rania e Rajwa di Giordania

Rania e Rajwa di Giordania si sono unite a Re Abdullah II che ha aperto il 2 novembre la terza sessione ordinaria del XX Parlamento. La Regina e la Principessa si sono contese la scena, in fatto di eleganza.

Rania di Giordania, il discorso di Re Abdullah

Rania di Giordania ha voluto essere presente mentre suo marito Re Abdullah II ha tenuto un discorso dal trono, in occasione della terza sessione ordinaria del XX Parlamento. Un intervento particolarmente significativo, considerando la situazione geopolitica.

Il Sovrano ha condannato senza mezzi termini il terrorismo, riferendosi alla sparatoria in una chiesa greco-ortodossa a Karak, a Sud della capitale Amman, avvenuta venerdì 23 ottobre, che ha causato diversi morti e feriti.

“Qualche giorno fa, la mano traditrice del terrore ha cercato di mettere alla prova la resilienza del nostro stato e la determinazione del nostro popolo. Ma non ci tireremo indietro”, così ha dichiarato Abdullah II, promettendo che i terroristi non troveranno mai posto in Giordania. E poi ha chiesto un minuto di silenzio per i martiri, vittime della sparatoria.

Durante il suo discorso Abdullah ha sottolineato l’importanza del lavoro del Parlamento per lo sviluppo della Giordania, dei grandi progetti economici per l’ammodernamento del Paese che sono in atto e dell’importanza che ogni cittadino ha nel permettere di conseguire gli obiettivi dell’intero Stato.

Rania di Giordania, in viola e oro

Rania di Giordania ha voluto essere accanto al marito durante il pronunciamento del discorso solenne. La Regina si è presentata con un look che celebrava il moderno stile arabo, che punta da un lato alla ricercatezza e dall’altro all’incontro con culture diverse,

Rania ha quindi indossato una camicia bianca con maniche lunghe a sbuffo e fiocco al collo, sopra la quale ha indossato un abito smanicato e un gilet lungo, entrambi di velluto viola. Il vestito è impreziosito da decorazioni floreali d’oro, come la cintura a fascia e la clutch.

Rajwa di Giordania, in azzurro prezioso

Oltre a Rania, erano presenti al discorso del Re anche il Principe ereditario Hussein e sua moglie Rajwa. Quest’ultima è nota per la sua eleganza, tanto da sfidare in fatto di look la suocera. Per altro, le due donne non sentono affatto la possibile rivalità e sono molto unite tra loro.

La Principessa Rajwa, come Rania, ha scelto un outfit tradizionale ma molto diverso. Infatti, ha optato per un lungo abito celeste broccato con una piccola scollatura a V e collo alto a sciarpa.

La moglie di Hussein lo ha abbinato a una handbag, probabilmente una Kelly, e delle décolleté grigie dal tacco alto.