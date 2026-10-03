La Principessa Sarah bint Faisal, figlia del fratello del Re, si è sposata indossando la tiara di famiglia. La zia, la Regina Rania era splendida in rosso

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IPA Rania di Giordania

Giorno di festa per la famiglia reale di Giordania. La Principessa Sarah bint Faisal, figlia del fratello del Re Abdullah II, è convolata a nozze con Ali Murabet Al Sawwaf. Gli sposi hanno festeggiato in grande, con una sontuosa cerimonia nello storico Zahran Palace, nella capitale Amman. La Principessa indossava un romantico abito con fiori in 3d, la zia, la Regina Rania, ha optato per un raffinato tubino bordeaux.

Il romantico abito della Principessa Sarah

La Principessa Sarah era splendida nel lungo abito bianco a maniche corte, in tulle delicato e impreziosito da minuscole roselline tridimensionali. Sono proprio le docorazioni tono su tono a rendere unico il vestito: centinaia di piccoli pon pon a ornare il petto e le maniche, la parte alta dell’ampia gonna e il lungo velo trasparente.

Romantica e femminile anche l’acconciatura, con un morbido chignon scompigliato ad arte che metteva in risalto i preziosi orecchini pendenti con brillanti e perle. La Principessa indossava la tiara di famiglia, e non si tratta dell’unico legame con la tradizione.

L’abito di Sarah è stato realizzato dall’artigiana Sophie Rowe e dal suo esperto di team di sarte, e disegnato dallo stilista Bruce Oldfield. Si tratta dello stesso designer che disegnò l’abito della Principessa Alia Al Tabbaa, la madre della sposa, e, anni dopo, quello della sorella maggiore la Principessa Ayah bint Feisal.

Rania elegantissima in bordeaux

“Congratulazioni e tanto amore alla felice coppia” ha scritto Rania su Instagram, svelando anche il look scelto per la cerimonia. La Regina di Giordania era come sempre elegantissima, in un sofisticato outfit total red. Il lungo tubino è firmato Roksanda, tra i brand più amati dalle royal. Si tratta del modello Maite, con silhouette fasciante, gonna alla caviglia con spacco posteriore e un drappeggio laterale che crea movimento e valorizza la figura. La scollatura asimmetrica è da un lato smanicata, dall’altro scende in una lunga cappa fino all’orlo.

Ton sur ton gli accessori, ma in una tonalità lievemente più brillante. Sono di un bel rosso caldo le pumps in camoscio dal tacco alto di Jennifer Chamandi, perfettamente abbinate alla clutch rigida firmata Giorgio Armani. Make-up naturale e luminoso e capelli raccolti per lasciar spazio ai luminosi orecchini di diamanti.

La famiglia Reale al completo

In prima fila, proprio accanto al Re e alla Regina, c’era la Principessa Muna, madre del monarca, che tuttavia non ha mai posseduto il titolo di Regina per via delle sue origini britanniche – la tradizione impone che le regine siano musulmane di nascita o di origine araba. Muna è la terza moglie del defunto Re e madre del Principe Faisal, padre della sposa.

Accanto a Rania, in blu vestita, sedeva anche la Principessa Alia, prima moglie del Principe Faisal e madre della sposa. Nonostante il divorzio dal Principe nel 2008, Alia ha mantenuto intatto il proprio ruolo all’interno della corte giordana, gestendone per anni l’agenda diplomatica. Ben inserita anche tra le monarchie europee, è cara amica di Sofia di Spagna, con cui è solita trascorrere le vacanze estive sull’isola di Maiorca.