Rania di Giordania, la splendida dedica per la figlia Salma: “Amo chi sei”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Rania di Giordania e Salma

Rania di Giordania ha utilizzato in più occasioni i social per condividere gioie e traguardi della sua famiglia. Un vezzo che l’ha resa molto vicina alle persone comuni, che vedono in lei molte caratteristiche della donna comune dietro la Regina. Anche per il compleanno della figlia Salma, ad esempio, ha voluto farle pubblicamente i suoi auguri con una splendida e commovente dedica.

Rania di Giordania, gli auguri per la figlia Salma

Un giorno da festeggiare per Rania di Giordania: il 26 settembre sua figlia Salma compie 26 anni, e lei ha voluto dimostrarle tutto il suo affetto con una splendida dedica pubblica. Sul suo profilo Instagram, la Regina ha postato una bellissima immagine in compagnia della sua terzogenita: le due donne, seduta l’una accanto all’altra, sorridono all’obiettivo fotografico mostrandosi radiose nella loro semplicità.

“Buon compleanno alla gioia della casa, la nostra cara Salma. Mille auguri!”, recita in arabo la prima parte della didascalia. Le successive righe sono invece scritte in inglese: “Buon compleanno a una persona che non riuscirei mai a descrivere fino in fondo in una semplice didascalia! Salma, amo la tua mente, il tuo cuore e la persona che sei”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore materna, che non ha lasciato indifferenti i follower di Rania. Moltissimi, infatti, si sono uniti agli auguri della Regina, facendo arrivare il proprio affetto alla giovane Principessa.

Chi è Salma, terza figlia di Rania di Giordania

Salma bint Abdullah II è la terza figlia di Rania di Giordania e Re Abdullah II. Nata il 26 settembre del 2000, ha reso molto orgogliosi i suoi genitori in più di un’occasione. Nel 2018 la ragazza si è diplomata alla Royal Military Academy Sandhurst nel Regno Unito e successivamente è diventata la prima donna giordana a ottenere le ali da pilota militare. Contemporaneamente ha proseguito gli studi universitari e nel 2023 si è laureata alla University of Southern California in Archeologia.

Rispetto a suo fratello Hussein, che è l’erede al trono, Salma mantiene un profilo pubblico decisamente più basso, preferendo prender parte a pochi eventi diplomatici. Anche sulla sua vita sentimentale vige assoluto riserbo: attualmente la 26enne non risulta ufficialmente fidanzata né sposata, ma non è detto che il suo cuore sia totalmente libero.

Lo splendido rapporto tra Rania e Salma

Nonostante Rania di Giordania si mostri sempre molto tenera e affettuosa con tutti i membri della sua famiglia, il rapporto con la figlia Salma sembra avere un valore speciale per lei. Alla terza figlia, infatti, ha dedicato nel corso degli anni diversi post sui social: nel 2018, in occasione del suo diploma, si congratulò con lei raccontando che il suo sorriso poteva cambiarla la giornata.

Qualche mese fa proprio insieme a Salma ha svolto una visita a Wadi Rum. Anche il rapporto della 26enne con i fratelli è molto affiatato: la ragazza appare spesso in foto insieme a Hussein, Iman, Hashem e ai rispettivi coniugi. Proprio dalle mani del fratello maggiore ha ricevuto nel 2018 il suo diploma, un gesto immortalato in moltissimi scatti che restituisce proprio l’affetto tra i due.