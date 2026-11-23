Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha fatto la sua comparsa nel salone bianco del Casinò di Monte Carlo con un sofisticato tailleur pantaloni bianco e nero di Dior e sembrava l’incarnazione di Grace Kelly.

Charlene di Monaco tra i giocatori di rugby

Dopo averla vista scintillare al gala per la Festa Nazionale del Principato e dopo il tailleur bianco uguale al look di sua figlia Gabriella, Charlene di Monaco è ricomparsa in pubblico.

La Principessa ha incontrato le squadre maschile e femminile di rugby che voleranno negli Stati Uniti per partecipare al torneo LIT Florida International 7s. Per entrambe le squadre si tratta di un debutto assoluto sul suolo americano.

Sostenute dalla Fondazione Principessa Charlene di Monaco e create nel 2017 su sua iniziativa, i due team hanno presentato le divise che indosseranno durante il torneo. Si tratta di due maglie bianche accomunate da un riferimento alla cultura Zulu, cara a Charlene che è amica personale dell’attuale Re. Il dettaglio è una grafica a forma di collana tradizionale che incornicia lo scollo, di colore diverso, blu per i ragazzi, verde celadon per le ragazze.

Charlene di Monaco, il tailleur di Dior

In tono con le nuove maglie, Charlene di Monaco si è presentata all’incontro con un sofisticato tailleur pantaloni bianco, firmato Dior. Il completo è ormai un must have del guardaroba della Principessa, mentre il bianco è stato decretato il colore di tendenza di quest’autunno.

L’ensemble di Dior però non è un semplice tailleur bianco. Infatti, la giacca a doppiopetto, dai volumi ampi, presenta il bavero e i bottoni neri, dettagli che rendono unico il capo. Charlene quindi abbina il completo a clutch e décolleté nere, secondo uno stile, quello bicolore bianco/nero, dall’eleganza intramontabile.

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Al lobo porta orecchini con diamante mentre il caschetto biondo presenta delle onde, in stile anni Cinquanta, che rendono Charlene sempre più somigliante alla compianta suocera, Grace Kelly.

La Principessa ha abbandonato definitivamente i colpi di testa in fatto di stile, dai capelli rasati all’animalier e ai volumi esagerati. Si è piuttosto adeguata al gusto del Principato, facendo propria l’eredità di Grace.

Charlene di Monaco, perché al suo fianco non c’è Alberto

La trasformazione di Charlene in Grace Kelly non è servita comunque a tenere accanto a sé Alberto. Ovviamente non c’è nessuna crisi di coppia, semplicemente l’incontro con le squadre di rugby riguardava solo la Principessa che però non era sola.

Ha infatti potuto contare sulla presenza di suo fratello, Gareth Wittstock, che vive anche lui a Monaco. Gareth ha accompagnato la sorella, poiché è profondamente coinvolto nell’evento, avendo ricoperto per diversi anni la carica di Segretario Generale della fondazione della Principessa e dirigendo due programmi di allenamento che riuniscono atleti della Federazione monegasca di rugby, dell’AS Monaco Rugby e giocatori internazionali.

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Al loro arrivo, Charlene e Gareth sono stati accolti da un caloroso applauso dai giocatori e dai membri degli staff delle squadre. Subito dopo i capitani hanno presentato le maglie e posato per le foto ufficiali.