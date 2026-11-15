Charlene in Monaco in forma per una buona causa, i teneri baci ai cani di servizio

IPA Charlene di Monaco

Sulla pettorina c’era scritto “adoptez-moi”, adottatemi, e a tenere il guinzaglio era Charlene di Monaco. Il beagle vive al rifugio della SPA Monaco e sabato 14 novembre ha fatto il primo giro della No Finish Line accanto alla Principessa.

Prima della passeggiata, il via ufficiale. Charlene di Monaco ha aperto la ventisettesima edizione della corsa solidale sotto il tendone di Fontvieille con un colpo di pistola. Ne sono usciti coriandoli rossi, tra gli applausi. Poi si è messa in cammino con i primi partecipanti.

Charlene di Monaco e i due beagle del rifugio

I beagle erano due, ha fatto sapere il Palazzo: entrambi ospiti del rifugio e in attesa di adozione. Quello al guinzaglio della Principessa, in pettorina rossa come la giacca di lei, Paris Match lo descrive come “taquin”. Dispettoso. Un beagle, insomma.

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La SPA, sul proprio profilo Instagram, ha parlato di “un bel momento di condivisione per sensibilizzare all’adozione responsabile”. Charlene di Monaco presiede l’associazione dal 2022 e sul circuito aveva accanto il fratello Gareth Wittstock, che ne è vicepresidente.

Cani di rifugio, questi. Quelli in divisa sono un altro capitolo, e la Principessa Charlene ci ha messo mano un anno fa: a ottobre 2025 ha tenuto a battesimo la brigata cinofila della polizia monegasca, un progetto che ha seguito in prima persona. Un accordo con la SPA prevede che i cani poliziotto vengano accuditi al rifugio di Peille quando i loro conduttori non sono disponibili. Lunedì 9 novembre, sempre con Gareth Wittstock, Charlene di Monaco era alla Sûreté Publique per visitare la scuola di polizia.

La tuta al posto del tailleur

Chi segue Charlene di Monaco la vede quasi sempre in tailleur pantalone, anche quando qualcosa non convince. A Fontvieille si è presentata con una giacca sportiva rossa, i pantaloni neri della tuta e le scarpe da ginnastica. Capelli raccolti, trucco leggero. Per un’ex nuotatrice olimpica, in vasca a Sydney 2000 con il Sudafrica, è probabilmente la divisa più naturale dell’armadio.

La pistola non è una novità. Nel 2024, da madrina della venticinquesima edizione, Charlene di Monaco aveva dato il via allo stesso modo, quella volta con i cargo di Louis Vuitton. Un anno fa, a un’altra camminata per gli animali, era arrivata con il suo chihuahua Harley in braccio.

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No Finish Line, un euro per ogni chilometro

La No Finish Line funziona così: si gira su un anello di poco più di un chilometro attorno al tendone di Fontvieille e ogni chilometro percorso vale un euro per i progetti di Children & Future, l’associazione presieduta da Ariane Favaloro che aiuta bambini malati o in difficoltà. Si può correre, camminare, e contano anche i giri in carrozzina.

L’edizione di quest’anno, sotto l’Alto Patronato di Alberto di Monaco e della stessa Charlene di Monaco, va avanti fino a domenica 22 novembre con un obiettivo preciso: superare i 375mila chilometri messi insieme un anno fa. Dal 1999 la corsa ha raccolto più di 5,8 milioni di euro, con oltre 203mila partecipanti.

Dopo il giro la Principessa si è fermata a salutare le associazioni che partecipano alla settimana. Sul percorso, con lei, anche i rappresentanti della sua fondazione, della federazione monegasca di rugby e dei Carabinieri del Principe. Dei due beagle il Palazzo non ha diffuso i nomi. Per presentarsi, del resto, avevano già la pettorina.