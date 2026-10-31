Ballando con le Stelle, Aurora racconta l’origine della sua gelosia. D’Urso a Mariotto: “Sei antico e fuori luogo”

IPA Aurora Ramazzotti

A Ballando con le Stelle, ci sono concorrenti che non si aprono per niente, come Riccardo Rossi che tergiversa 9 ore prima di regalarci un ricordo della sua infanzia, e altri che trattano il programma come una seduta psicologica.

Aurora Ramazzotti racconta la gelosia per Goffredo Cerza, gli anni con una guardia del corpo e l’aiuto ricevuto dal marito per affrontare le proprie insicurezze. Nella puntata del 31 ottobre di Ballando con le Stelle, però, dopo il suo charleston con Nikita Perotti, Mariotto invita il maestro a far ingelosire Goffredo. Una richiesta che accende la discussione e trova in disaccordo anche Barbara D’Urso e Rossella Erra.

Aurora Ramazzotti racconta la gelosia per Goffredo

Chi non ha mai avuto attacchi di gelosia, anche minimi, nella propria storia d’amore? Per spiegare l’origine di quella gelosia, Aurora Ramazzotti torna ai primi tempi della relazione. Goffredo viveva a Londra e lei aveva ricevuto una minaccia che aveva cambiato le sue abitudini. “Ho dovuto per un periodo della mia vita smettere di uscire perché ho ricevuto una minaccia e ho dovuto girare con una guardia del corpo per più di due anni”.

La distanza rendeva già difficile vedersi. In più, Aurora sentiva di avere perso la libertà di vivere la propria quotidianità e ricorda le notti trascorse con un’angoscia che avvertiva anche fisicamente, come un peso nel petto. Si accorgeva di esagerare con Goffredo, ma non riusciva a fermarsi, pur sapendo che lui non le dava motivi per essere gelosa. In molti, ascoltando quelle parole, potrebbero ritrovarsi.

Fu proprio il compagno a incoraggiarla a chiedere aiuto. La terapia le permise di comprendere quanto quel malessere dipendesse dalle sue insicurezze, mentre lui continuava a starle vicino. “Non mi ha mai fatto sentire sbagliata”, racconta. E gli dedica parole molto personali: “Lui mi ama alla follia, anche io amo lui alla follia, ma il modo in cui lui ama me mi ha salvata“.

Mariotto vuole far ingelosire il marito di Aurora

Dopo l’esibizione, Ivan Zazzaroni apprezza la freschezza della coppia e le prese, mentre Alberto Matano trova Aurora e Nikita “irresistibili” e li immagina protagonisti di un musical. Guillermo Mariotto, invece, contesta proprio l’immagine troppo dolce dei due.

Si rivolge quindi al maestro: “Trova il modo di fare ingelosire il marito di lei”. Alla richiesta di spiegare il perché, risponde: “Perché sennò non c’è trippa per gatti”. Mariotto insomma vuole il dramma, anche se si calpestano i sentimenti di altri, basta che abbia un po’ di spettacolo. Per questo forse dovrebbe fare l’opinionista a Uomini e Donne, ci verrebbe da suggerire.

Il giudizio sul charleston si sposta così sull’intesa tra ballerini e sulla possibilità di provocare una reazione in Goffredo, appena ringraziato da Aurora per averla sostenuta negli anni più difficili.

Carolyn Smith difende la possibilità di portare in pista la propria identità e ricorda che le coreografie possono esprimere anche la purezza del ballo. Sul piano tecnico, chiede però a Nikita di valorizzare maggiormente le capacità della concorrente.

D’Urso richiama Mariotto, Fialdini ringrazia Aurora

Anche Barbara D’Urso apprezza l’esibizione, l’unione professionale della coppia e la sua ironia. Sull’invito a far ingelosire Goffredo prende una posizione precisa, come già aveva fatto pochi minuti prima Rossella Erra: “Sei veramente antico e fuori luogo, Mariotto”. Poi incoraggia Nikita ad aumentare le difficoltà delle coreografie, convinta che Aurora possa fare molto di più. Forse, era quello che chiedeva anche Mariotto, benché la sua uscita sia stata piuttosto infelice.

Francesca Fialdini torna invece al racconto personale della concorrente. Sottolinea il valore di aver mostrato le proprie difficoltà, anche davanti a un pubblico giovane che potrebbe immaginarla al riparo dai problemi (comunque ricordiamolo, è un essere umano nonostante sia nata sotto una buonissima stella) grazie al successo. “Tu stai dando anche una chiave di lettura per uscirne, quindi grazie e complimenti, ti ammiro”.