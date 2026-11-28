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IPA Ornella Muti a "Ballando con le Stelle"

Tutto pronto per la nona puntata di Ballando con le Stelle di questa sera, sabato 28 novembre. Un appuntamento che mette sul tavolo parecchie questioni: anche in questo caso le coppie sono chiamate a dare il massimo, perché due di loro devono salutare la competizione.

Tra nuove coreografie ed eliminazioni, i concorrenti si preparano a una serata che può cambiare gli equilibri della gara. E se in pista si lavora per conquistare punti preziosi, sui social iniziano ad arrivare i primi indizi su quello che vedremo.

“Ballando con le Stelle”, Monica Guerritore anticipa il suo tango

La settimana che precede la puntata del sabato è sempre una corsa contro il tempo, ma questa volta la sensazione è che le coppie abbiano ancora più motivi per preoccuparsi. Con la nona puntata la competizione entra in una fase delicata e ogni esibizione può fare la differenza.

Intanto, dai social arrivano i primi indizi sulle coreografie. Tra i concorrenti che raccontano qualcosa della settimana in sala prove c’è Monica Guerritore, che insieme a Luca Urso prepara un tango argentino. L’attrice non ha nascosto il coinvolgimento emotivo: “Ha un grande significato per me e per Luca, spero che sorprenderà e di farlo come deve essere fatto”.

Una dichiarazione che lascia intuire un’esibizione tutt’altro che ordinaria, soprattutto considerando il percorso costruito finora dalla coppia.

Ma la sua performance non è l’unica incognita della serata: per questa puntata si parla infatti di diversi stili, dai caraibici agli standard e ai latino-americani, senza escludere prove a sorpresa.

Ornella Muti, la sua presenza resta in bilico

Il punto interrogativo più grande riguarda però Ornella Muti. L’attrice, che balla in coppia con Pasquale La Rocca, ha attraversato una settimana complicata dal punto di vista della salute. Dopo i problemi alla spalla e alle costole, ora deve fare i conti anche con una broncopolmonite, che le ha impedito di allenarsi regolarmente.

A raccontare le difficoltà è stata lei stessa durante Ballando Segreto, spiegando di non poter praticamente seguire le prove. Difficile però capire se davvero l’attrice non sarà parte della puntata.

La decisione dipende dalla visita medica antecedente alla puntata: se le condizioni lo consentiranno, l’attrice proverà a tornare in pista. Altrimenti, la sua intenzione è comunque quella di raggiungere lo studio.

Roberta Bruzzone ballerina per una notte e doppia eliminazione

Tra le certezze della puntata c’è invece il nome della ballerina per una notte. Questa volta tocca a Roberta Bruzzone, che torna a Ballando con le Stelle in una veste decisamente diversa da quella a cui il pubblico è abituato. Dal 2017 al 2021 è stata infatti una presenza fissa a bordo pista, chiamata a commentare le esibizioni dei concorrenti. Ora è lei a mettersi alla prova con un paso doble insieme a Luca Favilla.

La sua partecipazione è anche l’occasione per presentare Dentro la truffa, il nuovo programma in arrivo su Rai 2.

Questa volta, per i concorrenti, non c’è spazio per troppi passi falsi: sono previste due eliminazioni. Le nove coppie in gara devono affrontare una serata impegnativa e cercare di convincere giuria e pubblico, soprattutto considerando che il ripescaggio del 5 dicembre si avvicina. A rendere ancora più interessante la competizione c’è anche il bonus di 20 punti conquistato da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti nella scorsa puntata, un vantaggio da cui la coppia riparte questa sera.

“Ballando con le Stelle”, ancora polemiche

E se le coreografie tengono impegnati i concorrenti, fuori dalla pista c’è un altro spettacolo che continua ad alimentare la curiosità del pubblico.

Ancora aperta la questione Simona Ventura e Barbara D’Urso. Il video pubblicato dalla conduttrice sui social, con un messaggio indirizzato proprio alla giurata, continua a far discutere. Milly Carlucci ha preferito non entrare nella vicenda, definendola una questione personale. Resta da vedere se la diretta offre l’occasione per qualche nuovo confronto o se le due preferiscono lasciarsi alle spalle le polemiche.

Quando e dove vedere “Ballando con le Stelle”

L’appuntamento con la nona puntata di Ballando con le Stelle è per questa sera, sabato 28 novembre, in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile seguire la diretta e recuperare le esibizioni.