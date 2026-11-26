Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Ornella Muti

Ornella Muti costretta a lasciare Ballando con le Stelle. Da qualche giorno l’attrice sta facendo i conti con una brutta broncopolmonite e non riesce a ballare come dovrebbe. A farlo sapere anche Milly Carlucci in collegamento a La Volta Buona, dove non ha nascosto un certo dispiacere per l’intera situazione. Ma per la partner di Pasquale La Rocca potrebbe esserci ancora un’ultima possibilità.

Ornella Muti deve lasciare Ballando con le Stelle

“Ornella si è ammalata e purtroppo è così. Non so come abbia fatto sabato scorso, aveva proprio un filo di fiato. Ci ha provato, ha fatto tutto quello che doveva fare. Adesso la domanda è se ce la farà a stare in pista o meno. Noi speriamo con tutto il cuore che sabato si rimetta e sia in pista”, ha dichiarato Milly Carlucci a Caterina Balivo.

Parole tutt’altro che rassicuranti, accompagnate da un’espressione che lasciava trasparire tutta la preoccupazione della conduttrice per una delle protagoniste più discusse di questa edizione di Ballando con le Stelle, complice anche la disputa con la giurata Barbara D’Urso.

La Carlucci ha però ricordato che non tutto è perduto. Anche dopo un’eventuale ritiro Ornella Muti potrebbe ancora aspirare alla vittoria del dancing show. A offrirle questa possibilità il ripescaggio, in programma sabato 5 dicembre, al quale partecipano come sempre i concorrenti eliminati e quelli ritirati. Se le sue condizioni di salute dovessero consentirglielo, la 71enne potrebbe tornare in pista e rientrare a pieno titolo nella corsa al trofeo.

Del resto, esiste già un precedente illustre. Nel 2022 Luisella Costamagna, costretta ad abbandonare la gara a causa di un infortunio, era riuscita a rientrare grazie al ripescaggio, conquistando a sorpresa la vittoria finale.

E un dettaglio rende il precedente ancora più significativo: ad accompagnare Luisella Costamagna in quella fortunata cavalcata verso la vittoria era stato proprio Pasquale La Rocca, oggi maestro di Ornella Muti. La storia è pronta a ripetersi?

Come sta Ornella Muti, le sue parole

“Non sto bene. Io non credo di potermi allenare proprio. L’ultima presa mi ha compresso la cassa toracica, per cui l’ossigeno non è arrivato più da nessuna parte”, ha spiegato qualche giorno fa Ornella Muti a Ballando Segreto. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle è riuscita a danzare ma è stata condizionata da una forte tosse.

E ora la situazione impone maggiore prudenza. “Adesso ho questa broncopolmonite, mi è stato severamente sconsigliato di muovermi“, ha aggiunto la Muti, costretta a sospendere gli allenamenti con Pasquale La Rocca.

Ha trovato subito il sostegno di Milly Carlucci: “Viviamo alla giornata e capiamo quello che riusciamo a fare per sabato. La cosa più importante è la tua salute”. L’ultimo aggiornamento è tutt’altro che confortante ma le possibilità di rivedere la Muti in pista non sono di certo finite qui.

Nell’attesa Pasquale La Rocca ha omaggiato Ornella con un dolcissimo gesto: una toccante dedica sui social. “Ci sono incontri che, nel tempo, diventano molto più di un’esperienza: diventano ispirazione. – ha scritto – In questi mesi, Ornella è stata per me una fonte inesauribile di bellezza, suggestioni ed emozioni. Ogni creazione è nata da una magia particolare, da uno sguardo, da un gesto, da un’idea, dalla possibilità di trasformare qualcosa di autentico in arte”.

E infine: “Sono orgoglioso di te, della tua tenacia, della tua sensibilità e della forza con cui hai saputo attraversare ogni momento, lasciando sempre un grande segno di luce su quella pista”.