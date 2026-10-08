Chi è Ella Mountbatten e che legame ha con Re Carlo

Getty Images Ella Mountbatten

Ella Mountbatten, aristocratica dall’eleganza discreta e dallo stile moderno, ha incantato il pubblico con un matrimonio da favola. Discendente diretta della Regina Vittoria e legata a doppio filo alla Famiglia Reale, incarna alla perfezione il glamour contemporaneo. Ma chi è davvero e quale legame di parentela la unisce a Re Carlo?

Da dove proviene Ella Mountbatten

Classe 1996, Ella Louise Georgina Mountbatten è la primogenita di Lord Ivar Mountbatten e di Penelope Thompson. È cresciuta insieme alle sorelle minori Alexandra (Alix) e Louise (Luli) nella quiete delle tenute di famiglia nel Devon e nel West Sussex.

La sua famiglia ha segnato una svolta fondamentale nei costumi della nobiltà inglese. Suo padre è stato, infatti, il primo membro della cerchia allargata della Monarchia a compiere un coming out pubblico, sposando poi nel 2018 il compagno James Coyle.

L’infanzia di Ella è stata serena, tra soggiorni estivi a Balmoral, dove la Regina Elisabetta II accoglieva i familiari e allestiva i suoi indimenticabili pranzi, e la storica apparizione sul balcone di Buckingham Palace per il Trooping the Colour nel 2005.

La giovane non si è adagiata sui suoi privilegi e, dopo gli studi, ha intrapreso una brillante carriera manageriale nell’ospitalità di lusso, gestendo a lungo le collaborazioni per il celebre hotel The Peninsula London.

Qual è il legame con Re Carlo

La parentela tra Ella Mountbatten e Re Carlo si snoda lungo l’illustre albero genealogico della Regina Vittoria. Il nonno paterno David Mountbatten, terzo marchese di Milford Haven, era cugino di primo grado del Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Di conseguenza, Lord Ivar Mountbatten è cugino di secondo grado dell’attuale Sovrano.

Ma non c’è solo un legame di sangue a unire Carlo ed Ella. C’è anche un sincero affetto reciproco che, praticamente da sempre, unisce queste famiglie. Il Principe Edoardo, Duca di Edimburgo e fratello minore del Re, è il padrino di battesimo di Ella, mentre la Duchessa Sophie è la madrina della sorella Alix.

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La famiglia Mountbatten ha un posto speciale nel cuore dei Windsor e lo dimostra anche quanto accaduto alle nozze di Ella. La giovane aristocratica ha sposato Fergus Wright, stimato broker assicurativo presso Miller Insurance, al culmine di una storia d’amore nata da un’amicizia e da una convivenza a Londra. Dopo una proposta di matrimonio intima, in cui Fergus le ha donato un prezioso solitario vintage appartenuto alla nonna paterna, Ella ha detto Sì e i due hanno coronato il loro sogno d’amore.

La cerimonia religiosa si è celebrata nella chiesa di St Luke a Milland, nel West Sussex, alla presenza del Duca e della Duchessa di Edimburgo. Il Principe Edoardo, in particolare, ha ricoperto il ruolo di testimone, apponendo la firma sul registro ufficiale. Radiosa ed elegante, Ella ha indossato la tiara di diamanti Moussaieff con motivi floreali a foglia, arricchita da orecchini Boodles.

Dopo la cerimonia, gli sposi hanno lasciato il sagrato a bordo della celebre vettura d’epoca di Chitty Chitty Bang Bang e hanno scelto una torre scenografica di mochi al cheesecake anziché la classica torta nuziale. I festeggiamenti a Great Trippetts Farm sono stati davvero indimenticabili.