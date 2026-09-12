Re Carlo, chi era l’ex fidanzata Davina Sheffield morta a 75 anni: erano “anime gemelle”

Getty Images Davina Sheffield

Una parte importante della gioventù di Re Carlo è tornata sulle cronache con un velo di malinconia. Davina Sheffield, una delle donne più importanti nella vita sentimentale del Sovrano prima dell’incontro con Diana, è scomparsa il 2 settembre all’età di 75 anni dopo una breve malattia. Ad annunciare la triste notizia sono stati i suoi figli (Thomas, William e Henry), che le sono rimasti accanto fino all’ultimo. Negli anni Settanta, il suo nome era su tutti i tabloid: per molti osservatori della Corona, sarebbe potuta diventare lei la futura Regina d’Inghilterra.

Chi era Davina Sheffield

Nata nel marzo del 1951, Davina Sheffield apparteneva a una nobile famiglia inglese: era infatti discendente di una casata di Baronetti e nipote di un importante Barone che aveva guidato un colosso dell’industria chimica. Tra i suoi legami di parentela figura anche Samantha Cameron, moglie dell’ex primo ministro britannico David Cameron, che di Davina era cugina.

Descritta come una bellezza dai capelli biondi e dal fisico slanciato, i giornali dell’epoca la raccontavano come una giovane donna perfettamente inserita nel mondo frequentato dall’allora Principe del Galles: aristocratica, sportiva, elegante, abituata ai codici dell’alta società. Ma dietro l’immagine patinata si nascondeva anche un animo generoso e un dolore privato enorme. Il 1976, anno della storia d’amore con Re Carlo, fu anche l’anno di una ferita familiare profonda: la madre Agnes perse la vita durante una rapina in casa.

Nonostante tutto, Davina non smise mai di guardarsi attorno con altruismo. Fu una donna dal grande cuore, che dedicò parte della propria esistenza agli altri, spingendosi fino in Vietnam per prestare servizio in un orfanotrofio negli anni difficili del conflitto. Dopo la fine della storia con il Principe, convolò a nozze con Jonathan Morley, scomparso qualche anno fa, e si stabilì nella campagna delle Cotswolds, a poca distanza da Highgrove, la residenza di campagna di Re Carlo.

Davina Sheffield, la storia con Re Carlo

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Correva l’anno 1976 quando i riflettori si accesero sul legame tra l’allora Principe del Galles e la giovane aristocratica. All’epoca la stampa non parlava d’altro, tanto era forte la sensazione di avere la “storia giusta” da seguire. E i segnali, in effetti, sembravano incoraggianti. Carlo la portò con sé come accompagnatrice a un matrimonio, la presentò alla Famiglia Reale durante un soggiorno a Balmoral e la volle addirittura vicino a sé in occasioni pubbliche di grande prestigio, come una manifestazione equestre a cui presenziavano la Regina Elisabetta e il Principe Filippo.

Davina è stata definita “l’anima gemella” che il futuro Re stava cercando. Persino la Regina Madre, a quanto pare, aveva accolto con favore la ragazza, conquistata dai suoi modi. Poi, però, qualcosa andò storto. Il sogno si infranse per una rivelazione sul passato di lei. Un suo ex compagno raccontò pubblicamente della loro precedente convivenza, svelando l’esistenza di quello che i giornali dell’epoca ribattezzarono un “nido d’amore”. Lo scandalo si rivelò fatale, e tanto bastò a mettere la parola fine alla relazione. Qualche anno dopo, Carlo avrebbe seguito la strada che conosciamo tutti: quella che lo avrebbe condotto all’altare con Diana Spencer, pur amando da sempre Camilla Parker-Bowles, oggi Regina.