Re Carlo, il tributo a Diana per riunire Harry e William

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IPA Harry, Carlo e William d'Inghilterra

Sono ormai quattro anni che Harry e William non si trovano l’uno di fronte all’altro. L’ultima volta che i due Principi furono visti assieme era in occasione del funerale della nonna, poi il gelo. William resta lontano dal fratello minore anche adesso che è tornato in Inghilterra: quando Carlo lo ha rivisto a Clarence House, lui ha finto un imprerogabile impegno istituzionale. Sembra tuttavia che il Re abbia escogitato un modo per far in modo che i due fratelli si rivedano, un’occasione cui nessuno dei due avrebbe il coraggio di dire no.

La cerimonia in ricordo di Diana

Era il 31 agosto 1997 quando Diana Spencer perse la vita in un tragico incidente stradale a Parigi. Il prossimo anno, ricorrerà il trentennale dal decesso della Principessa e a lei verranno dedicati tributi pubblici e privati. Sembra che Re Carlo abbia intenzione di organizzare un tributo all’ex moglie, così come, in occasione del 10esimo anniversario della sua morte, si tenne una cerimonia di ringraziamento in suo ricordo.

In onore di Lady D sarà celebrata una messa e, in seguito, si procederà a un ricordo laico. Fonti vicine alla Famiglia Reale hanno rivelato al Daily Mail che il Principe William terrà un discorso e che alla cerimonia potrebbe essere presente anche il Principe Harry. Sarebbe la prima volta che i due fratelli si ritrovano nella stessa stanza da anni. Ed è proprio quello che spera il Re.

In ricordo di Diana potrebbe arrivare anche un documentario. A girarlo sarebbe proprio il Principe Harry che, si dice, ha già iniziato a contattare gli amici della madre per raccoglierne le testimonianze. William, al contrario, si sarebbe rifiutato categoricamente di prendere parte al progetto del fratello.

I piani di Re Carlo per riunire i figli

La cerimonia in ricordo della madre si presenta a Re Carlo come l’occasione perfetta per riuscire a far finalmente riabbracciare i figli ormai lontani – o, per lo meno, a far in modo che tornino a rivolgersi la parola. Mancano ancora un anno al trentennale dalla morte di Diana, il monarca avrà dunque tutto il tempo per muovere i fili giusti e riuscire, così, ad abbattere quel muro che si è instaurato all’interno della famiglia. Non si tratta, tuttavia, di una missione di facile compimento.

Harry non dovrebbe opporre resistenza. Già nel maggio 2025, intervistato dalla BBC, dichiarò: “Mi piacerebbe riconciliarmi con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare ancora, la vita è preziosa”. Ad ammorbidire il “The Spare” è stata, forse, la malattia del padre che, ammise lui stesso, non si può sapere “quanto a lungo” resterà con noi. Ed è forse questo il motivo per cui l’intera famiglia, Harry ma anche Meghan e i figli Archi e Lilibeth, hanno fatto ritorno in Inghilterra.

William, d’altro canto, sarà un osso ben più duro. “William ha la sua famiglia da proteggere e una responsabilità come Principe del Galles. – commenta l’esperto royal Kinsey Schofield – La presenza dei Sussex porterà sempre rumore e distrazioni”. In ricordo della mamma, però, si può ben sopportare un po’ di baccano.