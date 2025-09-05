Lady Diana, anniversario teso: è scontro tra William e Harry per produrre due docufilm diversi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Da anni ormai il rapporto tra William e Harry è segnato da tensioni e distanze, con rare occasioni di riavvicinamento e frequenti indiscrezioni su divergenze personali e pubbliche. I due fratelli, un tempo inseparabili, sembrano percorrere strade parallele che raramente si incrociano, alimentando il racconto mediatico di una frattura ormai profonda all’interno della Royal Family.

A rendere ancora più delicato questo scenario è la ricorrenza, proprio quest’anno, del trentesimo anniversario della morte dell’indimenticabile Lady Diana. Ed è proprio il modo in cui verrà ricordata che sembra alimentare il gossip e accendere nuovamente i riflettori sulle divergenze tra William ed Harry: si vocifera infatti che i due fratelli potrebbero produrre due differenti docufilm sulla loro compianta mamma, alimentando così ulteriori dispute interne.

William ed Harry, il ricordo di Lady Diana accende la rivalità

Il 31 agosto ricorre il 30° anniversario della morte della Principessa Diana e, come spesso accade quando si parla di lei, il suo ricordo torna ad accendere i riflettori non solo sulla sua storia, ma anche sul rapporto sempre più complesso tra i figli William e Harry.

Secondo alcune indiscrezioni, entrambi i Principi sarebbero pronti a produrre un documentario dedicato alla madre, ognuno con una propria visione, trasformando così un’occasione di memoria condivisa nell’ennesimo terreno di confronto. Da una parte Harry, che attraverso la sua casa di produzione Archewell avrebbe già avviato trattative per un film, che potrebbe uscire nel 2027, che ripercorra la vita della Principessa più amata di sempre, con il taglio personale e intimo che ha sempre caratterizzato le sue iniziative mediatiche.

Dall’altra William, che secondo fonti vicine alla Famiglia Reale, non vedrebbe di buon occhio un racconto troppo improntato sul dramma o su dinamiche familiari scomode, e sarebbe quindi intenzionato a proporre una sua versione più istituzionale e rispettosa, in linea con il ruolo che lo attende come futuro Re.

In particolare William si sentirebbe costretto a procedere con un docufilm sulla madre se Harry confermasse il suo e a dirlo è l’Examiner che avrebbe anche spiegato il motivo di questa indiscrezione: “Come tutti sanno, William odia Netflix con tutto il cuore, proprio come tutti i reali in Inghilterra, a causa di The Crown e del modo in cui sono stati ritratti nella serie. La serie ha completamente distrutto il nonno Filippo di Edimburgo, accusandolo sostanzialmente di essere un imbroglione, e ha anche offerto un ritratto molto sgradevole del padre”.

Dunque nel caso in cui Harry decidesse di procedere attraverso la sua società a produrre un docufilm sulla Principessa Diana, William non potrebbe starsene a guardare e sarebbe a sua volta costretto a produrne uno diverso in risposta a quello del fratello.

Rivalità per il docufilm su Lady Diana e il riavvicinamento di Harry a Re Carlo

La prospettiva di due opere diverse, entrambe dedicate a Diana, inevitabilmente cattura l’attenzione dell’opinione pubblica: i due eventuali docufilm prodotti dal Principe William e da Harry non sarebbero solo un omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia, ma anche di un simbolico scontro fraterno su come ricordarla.

E se da un lato l’idea di avere due film permette di esplorare sfaccettature differenti della personalità e della vita della “Principessa del popolo”, dall’altro alimenta le voci di un rapporto ormai sempre più distante tra i fratelli. Un insider ha rivelato infatti che “Se Harry porterà avanti il progetto con Archewell, William non resterà fermo e farà la sua parte”, lasciando intendere che nessuno dei due intenda cedere il campo all’altro.

“William si sente disgustato dal fatto che suo fratello possa lavorare con loro, figuriamoci se su qualcosa legato alla loro amata madre. Harry sa esattamente cosa pensa suo fratello di Netflix, quindi, il fatto che vada avanti con questa cosa è uno schiaffo in faccia. È come se nulla fosse sacro per lui quando si tratta dell’onnipotente dollaro americano” ha dichiarato un insider vicino alla Royal Family.

Dietro questa eventuale doppia produzione dunque si nasconde un conflitto che va oltre il cinema. D’altra parte i ruoli sembrano essere divisi da tempo, con William custode dell’immagine della Corona, sempre pronto a difendere la memoria della madre in chiave più sobria e ufficiale, ed Harry, invece, che ha scelto di percorrere strade più libere e personali, non senza suscitare polemiche. E tutto questo proprio in un momento delicato nel quale sembrano essere state date le prove definitive delle cause della morte di Lady D.

Intanto sembra ormai prossimo il riavvicinamento proprio dello stesso Harry a Re Carlo: il Duca di Sussex infatti sarà nuovamente a Londra l’8 settembre in occasione dei WellChild Awards e si vocifera che dopo l’evento potrebbe esserci l’atteso incontro padre-figlio, naturalmente a porte chiuse e lontano dai clamori mediatici.

Basterà questo per scongiurare uno scontro anche tra Harry e William sul docufilm in onore della madre?