Re Carlo, nuovo duro colpo per Harry: perde un elemento chiave del suo staff

Re Carlo è sempre più preoccupato per Harry. Ogni giorno emergono nuove notizie preoccupanti su di lui. Anche ora che sta per tornare a Londra e si vocifera di un possibile colloquio con lui. Il Duca di Sussex ha perso infatti un altro membro fondamentale del suo staff.

Re Carlo, cresce la preoccupazione per Harry

Re Carlo osserva da lontano i fallimenti professionali di suo figlio Harry e ciò lo inquieta molto. Infatti, più il Duca di Sussex è frustrato, più diventa una mina vagante, incontrollabile. E ciò può rivelarsi molto pericoloso per la Famiglia Reale e la Corona.

Harry pare non essere soddisfatto della sua vita americana. Non si è mai riuscito ad ambientare perfettamente e soprattutto non ha ancora trovato – dopo 5 anni – un’attività stabile e remunerativa. Molti dei suoi progetti, anche quelli benefici, stentano a decollare e in più lui proprio non ha il senso degli affari.

La nostalgia della sua esistenza inglese è tanta, anche perché ha dovuto rinunciare a ruoli e occupazioni cui teneva molto, come quelli relativi all’esercito.

Da qui l’insoddisfazione e la disperazione che spesso lo hanno portato a dichiarazioni sconcertanti sulla Famiglia Reale, quasi fossero direttamente suo padre Carlo e suo fratello William causa dei suoi mali. E invece molti errori li ha commessi lui.

A prova di ciò, il fatto che Harry, come Meghan Markle, non riesce a tenersi stretti i membri più validi del suo staff.

Harry, si licenzia un altro membro del suo staff

Harry ha subito un “duro colpo” per le dimissioni di un membro di spicco dello staff di un’azienda da lui fondata. Si tratta di Sally Davey, amministratrice delegata di Travelyst, l’azienda ecosostenibile del Duca di Sussex. Dopo cinque anni ha deciso di lasciare l’incarico.

Le dimissioni della Davey arrivano pochi mesi dopo di quelle del Presidente della stessa azienda che se ne è andata polemizzando contro Harry e muovendo contro di lui pesanti accuse. Mentre quest’estate Josh Kettler, capo dello staff di Harry, ha lasciato il suo incarico dopo soli tre mesi.

La perdita della Davey è considerata un “duro colpo per Travelyst” e che lei è stata “cruciale per il suo sviluppo”.

In ogni caso, le sue dimissioni sono state sicuramente più pacifiche rispetto a quelle dell’ex presidente. La Davey nel suo messaggio di saluto ha scritto infatti: “Sarò sempre grata per il tuo sostegno, anche come mio confidente e guida durante questa decisione personale di fare un passo indietro. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insieme. E anche se lascerò l’incarico di CEO, rimango più impegnata che mai nella missione di Travalyst”.

Non si conoscono le motivazioni che l’hanno spinta a licenziarsi, ma sicuramente questa sua scelta è per Harry l’ennesimo grattacapo che lo indispone e Carlo trema all’idea di incontrarlo quando tornerà a Londra il prossimo 8 settembre, per le conseguenze che il loro colloquio potrebbe avere.