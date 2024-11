Peter Phillips, il primo nipote di Elisabetta II

Fonte: Getty Images Peter Phillips, nipote di Elisabetta II

Peter Phillips è il primo nipote della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo ed è nato il 15 novembre 1977. Come da tradizione, 41 colpi di cannone a salve sono stati sparati dalla Torre di Londra il giorno della nascita. È il primogenito della Principessa Anna e del capitano Mark Phillips, con cui è stata sposata dal 1973 al 1992.

Nonostante sia il nipote maggiore della Regina Elisabetta, non gli è stato assegnato un titolo reale alla nascita perché la principessa Anna e il capitano Phillips volevano che i loro figli vivessero una vita il più normale possibile. Sua sorella, Zara, ora sposata con l’ex star del rugby inglese Mike Tindall, è arrivata quattro anni dopo, nel maggio del 1981. Peter ha anche due sorellastre, Stephanie Hosier e Felicity Tonkin, da suo padre.

Peter Phillips è stato il primo nipote di un sovrano regnante nato senza titoli nobiliari negli ultimi 500 anni. Cresciuto senza ruoli ufficiali, ha scelto di costruire una carriera indipendente, mantenendo un basso profilo, pur restando vicino alla famiglia reale.

Un legame speciale con la Regina

Peter ha sempre avuto un rapporto speciale con la Regina, tanto da essere considerato da alcuni “il nipote preferito”, un primato condiviso con il Principe Harry. Nel 2016, in un’intervista al Telegraph, è lo stesso Peter Phillips a raccontare del suo rapporto con la Regina: “Sono sempre stato molto legato a mia nonna e parliamo spesso. È stata una persona di ispirazione per tutta la mia vita”, ha detto.

La preferenza della Regina per il nipote è confermata da un suo “vecchio amico” al Daily Mail nel 2022: “[La Regina] è sempre stata vicina a Peter e ammira il modo in cui lui e sua sorella Zara si sono comportati come nipoti del monarca ma senza titoli. Come William e Harry e le principesse Beatrice ed Eugenia, Peter e Zara erano figli di famiglie separate, ma in qualche modo erano più esposti a causa della decisione di Anne di non avere titoli. Pensa che Peter in particolare abbia ereditato la resilienza che è così caratteristica di Anna. Lo vede molto affidabile”.

Peter Phillips, essendo il nipote più grande, è spesso l’ago della bilancia nei rapporti molto delicati tra i cugini. Ad esempio, al funerale del Principe Filippo nel 2021, Peter camminava tra i cugini William e Harry, cercando di mostrare equilibrio in un momento particolarmente teso per la famiglia reale.

La brillante carriera fuori dalla Royal Family

Come il nonno, il Principe Filippo, e gli zii, Peter ha frequentato la famosa scuola scozzese di Gordonstoun. In seguito, dopo aver trascorso un periodo in Australia, ha conseguito una laurea in scienze sportive all’Università di Exeter, avviando poi una carriera nel marketing, lavorando per Jaguar e in seguito per il Williams Racing Team, come manager per le sponsorizzazioni, avvicinandosi al mondo delle corse automobilistiche.

Nel 2005 ha lasciato il mondo delle corse per una posizione presso la Royal Bank of Scotland, che lo ha portato anche ad Hong Kong. Attualmente è amministratore delegato di una società di gestione sportiva di nicchia, SEL UK. Debrett’s ha anche riferito che ha “una sua società di gestione sportiva”.

Il colpo di fulmine al Gran Premio di Montreal

Ed è al lavoro, nel 2003, durante il Gran Premio canadese, che ha conosciuto Autumn Kelly, originaria di Montreal. Proprio in Canada è sbocciato il loro amore ufficializzato cinque anni dopo, il 28 luglio 2007.

Prima del matrimonio, Autumn Kelly, si è convertita dal cattolicesimo all’anglicanesimo, altrimenti Peter avrebbe perso il suo posto nella linea di successione al trono per via dell’Act of Settlement del 1701. Il matrimonio è stato celebrato a Windsor, nella Cappella di San Giorgio, nel 2008. La coppia ha due figlie, Savannah nata nel 2010 – rendendo per la prima volta bisnonna Elisabetta II – e Isla nata due anni più tardi.

Nel 2020, Peter e Autumn hanno annunciato la separazione, mantenendo però un rapporto amichevole per il bene delle figlie e continuando a vivere a Gatcombe Park, la residenza della Principessa Anna nel Gloucestershire. Il divorzio è arrivato un anno e mezzo dopo.

Una vita sentimentale un po’ turbolenta

Dopo la separazione, Peter ha trovato l’amore con Lindsay Wallace, una vecchia amica di scuola della sorella Zara a Gordonstoun, che era accanto a lui pubblicamente per la prima volta all’Epsom Derby nel 2022.

Ma le voci di una storia d’amore tra Peter e Lindsay erano emerse per la prima volta quando lui è andato a trovarla a marzo 2021, sollevando dubbi sul fatto che avesse violato le restrizioni del lockdown.

Otto mesi dopo, ha dimostrato di fare sul serio con Lindsay Wallace quando hanno partecipato insieme al battesimo del nipote Lucas Tindall. Poi ha compiuto un passo altamente significativo presentandola a sua nonna, la Regina Elisabetta, che si dice sia stata “deliziata”. Il magazine Tatler riferisce che Lindsay Wallace è stata presentata a Sua Maestà durante una battuta di caccia a Windsor e l’incontro è stato descritto come “caloroso” da una fonte vicina alla famiglia reale.

È stata una sorpresa quando si sono lasciati, per gli amici un fulmine a ciel sereno, una decisione inaspettata. Non è trascorso molto tempo, però, per vedere di nuovo felice il figlio della Principessa Anna con una nuova fidanzata. Da alcuni mesi sta frequentando Harriet Sperling, un’infermiera del servizio sanitario nazionale e scrittrice freelance.

Peter e Harriet hanno fatto il loro debutto pubblico a maggio 2024, sempre alle corse dei cavalli, ma questa volta al Badminton Horse Trials, per poi fare una nuova uscita pubblica ad Ascot. Chissà che Harriet non sia quella giusta.

Un’apparizione pubblicitaria controversa

Facendo parte della famiglia reale ma non avendo ruoli istituzionali, Peter Phillips può agire liberamente per attivare fonti di guadagno, ma se dal lato della carriera è molto ammirato lo è un po’ meno per alcune scelte fatte qualche anno fa. Nel gennaio 2020, è stato criticato per la sua partecipazione a uno spot pubblicitario in Cina per l’azienda Bright Food.

La campagna pubblicitaria ha generato diverse critiche, in quanto alcuni hanno ritenuto che avesse sfruttato il suo status per scopi commerciali. La vicenda ha riaperto anche il dibattito sull’uso dell’immagine dei Windsor a scopo di profitto, un tema controverso per i membri della famiglia reale, come si è visto anche nel caso del Principe Harry e Meghan Markle.

Non era la prima volta che Peter sfruttava la sua posizione traendone profitto: le foto del suo matrimonio sono state vendute in esclusiva al magazine Hello!, per una cifra che si pensa si aggiri intorno alle 500.000 sterline, provocando un certo disappunto anche da parte della Regina.

Un membro della famiglia reale moderno e indipendente

Alla sua nascita, Peter Phillips era quinto nella linea di successione al trono britannico, attualmente è diciottesimo. Il suo stile di vita e la sua scelta di mantenere un profilo basso rappresentano una nuova visione di cosa significhi essere parte della famiglia reale britannica pur non avendo incarichi ufficiali. Grazie al suo approccio indipendente e discreto, Peter è riuscito a bilanciare il rispetto per le tradizioni familiari con l’autonomia professionale e personale, creandosi una brillante carriera e diventando un esempio di modernità all’interno della monarchia.