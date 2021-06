Regina Elisabetta, divorzio nella Famiglia Reale. E lei rinuncia al Royal Ascot

editato in: da

Kate Middleton, Meghan Markle e le altre al Royal Ascot

Giornate intense per la Regina Elisabetta che deve accettare il divorzio del suo primo nipote, Peter Phillips, figlio della Principessa Anna, che ha ufficializzato la separazione dalla moglie canadese Autumn Kelly. E nel contempo ha dovuto rinunciare al Royal Ascot per la seconda volta in 69 anni.

Ma procediamo con ordine. Se il mondo è concentrato sulle vicende di Harry e Meghan Markle con la crisi di pianto che il Principe avrebbe avuto prima del matrimonio, parlando con la sua ex Chelsy Davy, a mettere la parola fine alla loro unione in modo del tutto discreto sono stati Autumn Kelly e Peter Phillips, cugino di William e Harry e fratello di Zara che quest’anno ha dato alla luce il suo terzo figlio per la gioia della bisnonna Elisabetta.

Autumn Kelly e Peter Phillips, entrambi 42enni, divorziano dopo 13 anni di matrimonio e due figlie, Savannah, 10 anni, e Isla. Peter ha dunque seguito le orme di sua madre, la Principessa Anna che si è separata dal primo marito, Mark Phillips, nonché padre dei suoi due figli nel 1992, per poi risposarsi con Timothy Laurence.

Peter è il primo nipote della Regina a divorziare e l’ufficializzazione della separazione non poteva arrivare in un momento peggiore, quando la Famiglia Reale è stata messa a dura prova dalle accuse dei Sussex e dalla morte del Principe Filippo. Anche se non lo dà a vedere, di certo questo evento avrà rattristato ulteriormente Sua Maestà e inferto un altro colpo all’unità della Royal Family. D’altro canto, tre dei quattro figli della Regina sono divorziati.

Ad aggiungere delusione su delusione, la rinuncia da parte di Elisabetta al Royal Ascot, la tradizionale gara ippica più glamour del Paese. Lo scorso anno si svolse a porte chiuse a causa della pandemia, mentre quest’anno la Regina non è presente all’evento per ragioni di sicurezza legate sempre al Covid. È solo la seconda volta in 69 anni che Sua Maestà non è presente.

In rappresentanza di Buckingham Palace, hanno partecipato la Principessa Anna, sua figlia Zara, Carlo e Camilla con un look grigio perla a righe (mascherina compresa) che sembra quasi una vestaglia.

La Regina invece segue la gara in televisione al Castello di Windsor dove ha ricevuto anche Joe e Jill Biden.