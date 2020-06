Kate Middleton non deve deludere al Royal Ascot 2020

Nel 2020 per la prima volta dopo oltre 300 anni il Royal Ascot si svolge a porte chiuse. Zara Tindall, nipote di Elisabetta, si è vestita comunque di tutto punto con tanto di cappellino per assistere all'evento ippico dal televisore di casa sua. Kate Middleton dovrà fare altrettanto se non vuole deludere la Regina