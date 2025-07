IPA Harriet Sperling e Peter Phillips

A palazzo – e anche fuori, a tutti gli eventi legati alla Corona – ci sono regole precise e ligie: divieto di accesso a fidanzatini, flirt e storie passeggere. Per prendere parte agli incontri ufficiali, bisogna avere la fede al dito. Così è sempre stato sotto il regno di Elisabetta, con Carlo invece le cose vanno diversamente. O, forse, l’ammissione di Harriet Sperling ai pieni più alti della tribuna reale indica un imminente matrimonio con Peter Phillips, il nipote maggiore del Re?

Re Carlo infrange le regole di Elisabetta

“No ring, no bring”, niente anello, niente invito: era il mantra di Buckingham Palace, almeno fino a qualche tempo fa. Meghan Markle dovette attendere la promessa di matrimonio per presenziare al Natale a Sandringham (una delle prime e ultime volte) e lo stesso protocollo fu scrupolosamente seguito da Kate Middleton. Erano le regole imposte dalla tradizione e mai tradite dalla Regina Elisabetta. Re Carlo, invece, sembra di tutt’altra opinione e negli ultimi mesi lo ha dimostrato più e più volte.

Al corteo a cavallo che ha condotto i Windsor alle corse del Royal Ascot 2025 ha presto parte anche un outsider, e in una posizione di gran privilegio. Nella terza carrozza in fila, subito dopo quelle che trasportavano Re Carlo e Camilla e la Principessa Anna, c’era Harriet Sperling, che di sangue blu non ne ha neppure una goccia. Si tratta della fidanzata di Peter Phillips, figlio maggiore della Principessa Anna e nipote di Carlo.

Ad Ascot Harriet ha avuto persino l’occasione di fare una chiacchierata in tribuna reale con i sovrani d’Inghilterra, dimostrando, tra risate e ammiccamenti, una confidenza già consolidata. In pompa magna la new entry del Castello anche al torneo di Wimbledon, dove lei e ser Phillips hanno occupato la prima fila al royal box. Si tratta di una semplice apertura ai tempi moderni o è forse l’annuncio di un nuovo royal wedding in arrivo?

Chi è Harriet Sperling, la nuova fidanzata di Peter Phillips

Harriet Sperling non un’ingenua Cenerentola alla ricerca del principe azzurro, ma una donna realizzata e con alle spalle una vita intensa. 46 anni, madre single, di lavoro Harriet fa l’infermiera pediatrica nel Servizio Sanitario Nazionale e nel tempo libero è una scrittrice freelance. Proviene da una grande famiglia dalle origini piuttosto agiate, imparentata con i magnati della birra Courage, il suo prozio era il proprietario di Edgcote Manor, la tenuta del Northamptonshire dove fu girato Orgoglio e pregiudizio.

Peter Phillips, 47 anni, è il figlio maggiore della Principessa Anna e non gode di titoli reali, beneficiando dunque di vivere la propria vita privata senza regole o giudizi. Nel 2021, dopo più di un decennio d’amore, il nipote del Re ha divorziato dall’ex moglie Autumn Kelly, da cui ebbe due figlie (oggi grandi e splendide): Savannah, nata nel 2010, e Isla, classe 2012. Poco tempo dopo Phillips iniziò una relazione con Lindsay Wallace, tra le più care amiche della sorella Zara Tindall. Tutti facevano il tifo per loro, ma Peter fu infine ammaliato da Harriet che, per via di una classe innata e di una bellezza algida, è già stata ribattezzata come “la nuova Kate Middleton”.