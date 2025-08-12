William e Harry, l’evento speciale per la riconciliazione tra fratelli

IPA Principe William

C’è un grande evento all’orizzonte e potrebbe essere una data “perfetta” per la riconciliazione tra il Principe William e suo fratello, il Principe Harry. Potrebbero incontrarsi in occasione del matrimonio del loro cugino, Peter Phillips, il figlio della Principessa Reale Anna, che ha annunciato il fidanzamento con l’infermiera pediatrica Harriet Sperling il 1° agosto. Potremmo quindi rivedere i due fratelli insieme? Procediamo per punti.

Peter Phillips si sposa con Harriet Sperling: l’evento in cui William e Harry potrebbero ricongiungersi

Peter Phillips, il primo nipote della defunta Regina Elisabetta, ha annunciato le nozze con Harriet Sperling. La Famiglia Reale è stata informata prima dell’annuncio ufficiale: tutti sono felicissimi. E naturalmente il primo pensiero è volato alla lista degli invitati, tenendo presente che Peter è cresciuto sia con William quanto con Harry, anche se con il primo ha sempre avuto un rapporto più stretto, quasi da fratello maggiore. L’ultima volta in cui Peter, William e Harry sono stati visti insieme in pubblico è stato per il funerale della Regina Elisabetta.

Secondo InTouch, effettivamente le nozze di Peter Phillips potrebbero essere un momento di ricongiungimento tra fratelli. Eppure, molti esperti credono che difficilmente Harry verrà invitato. Molto più probabile, invece, la presenza di William, che era presente anche alle nozze di Hugh Grosvenor, il Duca di Westminster, nel giugno 2024. Non ci resta quindi che attendere eventuali indiscrezioni in merito all’invito per Harry, che vorrebbe fortemente la pace in famiglia. Proprio così: l’ultima volta in cui William e Harry si sono rivolti parola in pubblico era il 19 settembre, il giorno del funerale della Regina Elisabetta. Di tempo ne è passato da allora, ma William non ha mai fatto passi in avanti nei confronti del fratello.

Il vertice segreto senza William e Kate

Nelle ultime settimane si è parlato spesso della riconciliazione tra Harry e la Famiglia Reale. Che non dovrebbe essere molto lontana. Proprio così: i rappresentanti del Principe e i collaboratori di Re Carlo si sarebbero visti per un “vertice segreto”. Ma senza William e Kate. “Né loro né i loro rappresentanti sono stati invitati, e se lo fossero stati non ci sarebbero andati. Non vogliono essere coinvolti in uno spettacolo di pubbliche relazioni”, ha rivelato una fonte a RadarOnline.

“È significativo che William e Catherine non avessero alcun rappresentante all’incontro. Non sono stati informati, e il fatto che la notizia sia trapelata quasi subito dimostra perché mantengono le distanze. La fiducia è stata tradita. William considera la lealtà più importante di ogni altra cosa. Una volta che quella se ne va, sei fuori”.

William non è mai riuscito a perdonare il fratello. Del resto, alla fine è pur vera la questione della fiducia: Harry ha scritto un libro, ha parlato della Famiglia Reale, ha rivelato segreti, ha condiviso racconti ed episodi che dovevano rimanere privati. Il Principe del Galles non riesce più a fidarsi del fratello, che giudica appunto inaffidabile. Ma il volere di Re Carlo è chiaro: vedere il ritorno di Harry a Corte, e soprattutto saperlo al fianco di William, perché un giorno ne avrà bisogno.