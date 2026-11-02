“Sei di un’umiltà unica”: Aldo fa emozionare Stefano. E riesce a beffare la dea bendata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino

Partita ricca di emozioni, risate e colpi di scena quella dell’1 novembre di Affari Tuoi: Stefano De Martino ha accolto nel suo studio Aldo, il “baffo” più simpatico del gioco dei pacchi, senza nascondere un pizzico di malinconia nel dover salutare uno dei concorrenti che ha conquistato lui e il pubblico con la sua verve e la sua ironia.

Affari tuoi, la partita di Aldo inizia col piede sbagliato

In tante settimane di gioco si era dimostrato un uomo spontaneo e travolgente, e anche nella sua serata, quella dell’1 novembre, non poteva essere altrimenti. Aldo, il trivellatore di Castro dei Volsci dalla personalità vulcanica, ha regalato al pubblico dei gioco dei pacchi una puntata ricca di commozione, sorrisi e colpi di scena.

La serata del “baffo” più simpatico del game show di Rai1 sembrava iniziata bene, con un primo pacco blu, ma il secondo e il terzo pacco regalano subito due tiri mancini della dea bendata: si volatilizzano immediatamente i 200mila e i 50mila euro. Una partita iniziata col piede sbagliato per Aldo, che dopo aver visto andar via anche i 30mila euro, ha dovuto salutare anche i 100mila.

Non poteva che arrivare puntuale la chiamata del Dottore, che propone al trivellatore il cambio. Il pacchista accetta subito la proposta, lasciando andare il pacco 17 per il 15. Il cambio si rivela la scelta giusta per il concorrente: era il pacco Tommasino. La partita di Aldo finalmente sembra imboccare la strada giusta con la scoperta di altri due pacchi blu.

Arriva la prima offerta del Dottore, un assegno da 20mila euro che come da tradizione del gioco viene triturato. Ma la partita di Aldo continua con altri due tiri beffardi della sfortuna: il pacchista purtroppo deve salutare anche i 10mila e 15mila euro, prima di vedere sfumare anche uno dei premi più alti rimasti, i 75mila euro.

Aldo perservera nonostante tutto e vince 20mila euro

A questo punto il Dottore propone ad Aldo un nuovo cambio, prontamente rifiutato dal giocatore. Finalmente la partita sembra cambiare direzione: il trivellatore rifiuta un’altra offerta – questa volta più bassa da 10mila euro – senza nascondere una certa emozione. “A prescindere di come vada la partita, sono contento lo stesso perché ho avuto l’opportunità di venire qui e conoscere te, che sei di un’umiltà unica“, confessa a Stefano De Martino. “E poi sono felice lo stesso: ho quattro figli stupendi”, dice mentre la figlia si commuove.

La partita di Aldo continua a regalare colpi di scena: rifiuta l’ennesima offerta del Dottore, ma il pacco che sceglie di aprire vede sparire davanti ai suoi occhi l’ultima possibilità di vincere una cifra importante, quella dei 300mila euro. Una grande delusione, che però non toglie al simpatico pacchista la voglia di giocare e riscattarsi dopo una serata decisamente sfortunata.

Dopo aver trovato il pacco da zero euro, il pacco Ballerina regala un momento di puro spettacolo, con Aldo e Martina che danzano sulle note di un tango seguito dalla standing ovation del pubblico in studio che inneggia il suo nome. E dopo il rito propiziatorio di Herbert Ballerina vanno via un altri due pacchi blu.

Aldo rimane da un lato con 50 euro e dall’altro con 20mila: come ultima offerta della serata il Dottore offre il cambio, ma il giocatore rimane fedele al suo pacco, il 15, data della morte del papà. Sul finale, lacrime di commozione per quell’omone che aveva sempre strappato una risata agli spettatori: Aldo vince 20mila euro beffando quella dea bendata che per tutta la partita aveva provato a ostacolarlo.