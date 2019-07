Il regalo più grande che puoi fare a tuo figlio, è il tempo

editato in: da

Abbandonate per un momento giocattoli, smartphone e Playstation e prendete tempo, quello sarà il regalo più grande che potrete fare ai vostri figli.

Gli occhi di un bambino, che brillano di felicità, riempiono il cuore. Oltre ai regali materiali, che possono in qualche modo rallegrare le giornate dei vostri figli e farli sorridere, dovrete dargli un pezzo di voi stesse. La magia dell’amore tra madre e figli, risiede proprio nel tempo trascorso insieme. I cartoni animati in televisione, il tablet o lo smartphone non daranno mai a loro la gioia dei momenti insieme a voi.

Il legame inspiegabilmente incantato che si crea tra madre è figlio, è magico e immediato, solo il tempo però lo fortifica attraverso l’educazione, la comunicazione e l’affetto.

I bambini, durante il loro percorso di crescita sono soggetti a tantissimi cambiamenti, interiori e esteriori. La loro emotività si plasma in base a questi, e per viverla, necessariamente devono condividerla con gli adulti, per esprimerla.

Una mamma, deve facilitare questo compito attraverso l’osservazione e la vicinanza, un bambino abbandonato a se stesso o trascurato, rischia di non riuscire ad imparare a gestire e vivere le emozioni nel modo corretto.

Per far si che i vostri figli, diventino uomini e donne speciali in futuro, hanno bisogno soltanto di una cosa: di voi.

Provate a chiedere ai vostri bimbi cosa desiderano, come vorrebbero trascorrere le loro giornate: se potessero comprare il vostro tempo, lo farebbero senza esitazione alcuna.

Indipendentemente dal lavoro e dagli impegni quotidiani, ritagliatevi dei momenti da trascorrere con loro: organizzate una gita fuori città, andate al parco, disegnate insieme e ridete, giocate e abbracciateli.

Educare i figli nel modo giusto, vuol dire stargli accanto lentamente, rispettando i ritmi di crescita del bambino essendo presenti a ogni passo.

Uno dei principali doveri di un genitore, è proprio quello di essere accanto all’evoluzione del proprio figlio, solo la presenza vi consentirà di guidarlo verso il percorso giusto.

Ascoltateli, condividete con loro i segreti, i pensieri e le emozioni, dategli tutto il vostro tempo ed eliminate dal polso e dal cuore, qualsiasi orologio.