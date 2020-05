Chiara Ferragni: l’evoluzione di look negli anni

Chiara Ferragni compie 33 anni e posta sul suo account Instagram le foto dei suoi compleanni, da bambina ad oggi, per ringraziare le persone che l'hanno sempre amata e le sono state vicine negli anni. "Non sono mai stata così felice e grata come oggi". La sua vita, e la sua evoluzione di look, negli anni