Re Carlo, serata rovinata. Camilla lo abbandona anche per il Royal Variety Performance

Fonte: Getty Images Re Carlo al Royal Variety Performance 2024

Re Carlo si aspettava di vivere una serata speciale al Royal Variety Performance 2024, anche perché era la prima volta che vi presenziava in qualità di patrono. E invece si è ritrovato tutto solo al gala, senza Camilla che lo ha abbandonato di nuovo nel giro di pochi giorni.

Re Carlo sempre più solo senza Camilla

La Regina Camilla infatti è ancora malata. Nel pomeriggio di venerdì 22 novembre Buckingham Palace è stato costretto ad annunciare l’assenza improvvisa della Sovrana al Royal Variety Performance alla Royal Albert Hall di Londra, perché persistono i sintomi dell’infezione toracica che l’ha colpita a inizio mese.

Camilla sembrava essersi ripresa tanto da porte partecipare al ricevimento per il corpo diplomatico a Palazzo, ma invece l’infezione non le ha dato tregua e i medici, per precauzione, le hanno consigliato di non stancarsi ulteriormente e di non esporsi al freddo serale. Da qui la rinuncia ad accompagnare Carlo al Royal Variety Performance.

Fonte: Getty Images

Così, da un momento all’altro, Carlo si trovato di nuovo solo e abbandonato dalla sua dolce metà. Come alla prima del Gladiatore 2, il Re è arrivato all’appuntamento glamour tutto solo ed è apparso comunque sorridente, dato che le condizioni di salute della Regina non destano preoccupazione ed è in rapida ripresa. Entusiasti della sua presenza sono stati i conduttori della serata, Alan Carr e Amanda Holden, che hanno sottolineato come il Sovrano si stato assolutamente brillante e si sia anche complimentato con loro: “Avete meritato ogni sterlina che è stata pagata”, avrebbe detto.

Ma in questi mesi Carlo, dopo la diagnosi di cancro, si è molto appoggiato a sua moglie che è stata fondamentale nel svolgere alcuni compiti istituzionali e ha evitato che la Monarchia si indebolisse mentre il Re si stava curando dal cancro. Insomma, l’infezione di Camilla non ci voleva, tra l’altro a poco più di un mese da Natale quando si intensificano gli impegni per la Famiglia Reale.

Fonte: Getty Images

Da un lato, il Palazzo vorrebbe trasmettere solo messaggi positivi, come la presentazione degli addobbi di Natale al Castello di Windsor, dall’altro però si vede costretto a giustificare le assenze ripetute della Regina. Una situazione davvero molto difficile, in considerazione della concomitanza delle malattie di Carlo e Kate Middleton.

Re Carlo, rovinata la serata speciale

Per altro quella del 22 novembre doveva essere un’edizione speciale del Royal Variety Performance. Infatti, è la prima volta che Re Carlo ha partecipato all’evento in qualità di patrono e avrebbe desiderato tanto avere accanto a sé Camilla. Ci hanno però pensato gli artisti presenti alla serata, a sollevargli il morale. Tra i presenti, anche i comici Scott Bennett, Larry Dean, Ellie Taylor e il comico politico Matt Forde, la cui imitazione di Donald Trump ha suscitato una reazione divertita da parte del Re. Carlo è stato visto sorridere più volte direttamente dal palco reale, dal quale ha presenziato all’evento.

La serata ha visto inoltre le esibizioni di Sydnie Christmas, vincitrice di Britain’s Got Talent 2024, che ha cantato Believer degli Imagine Dragons, degli acrobati del Cirque du Soleil e dei numeri musicali della produzione di Oliver! di Cameron Mackintosh, con Jack Philpott nel ruolo del protagonista.

Sir Elton John e suo marito David Furnish hanno anche presentato un numero musicale dal loro nuovo spettacolo Il diavolo veste Prada, basato sul film candidato all’Oscar del 2006, con Vanessa Williams nel ruolo della temibile direttrice della rivista di moda Miranda Priestly.

Fonte: Getty Images

Per celebrare il suo nuovo ruolo, il Palazzo ha fatto stampare su tutti i libretti dello spettacolo un nuovo messaggio di Sua Maestà che recita: “Sono lieto di accettare la posizione di patrono della Royal Variety Charity all’inizio di quest’anno per seguire le orme di mia madre. Il lavoro cruciale dell’ente di beneficenza nell’assistenza a coloro che si sono ammalati, hanno avuto un incidente o hanno attraversato momenti difficili, è essenziale ora come non mai. Sono così felice che la Regina e io possiamo partecipare alla Royal Variety Performance di questa sera che è giustamente diventata un’istituzione britannica seguita da milioni di telespettatori in tutto il mondo”.

Purtroppo però a poche ore dall’evento la Regina ha dato forfait e non ha partecipato perché ancora malata.