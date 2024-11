Re Carlo e Camilla rompono la tradizione con una novità assoluta nelle decorazioni di Natale

Re Carlo e Camilla presentano le decorazioni natalizie del Castello di Windsor che per la prima volta presenta degli addobbi in miniatura, realizzati a mano

Re Carlo non si fa problemi a infrangere le tradizioni e con grande sorpresa di tutti ha introdotto una novità assoluta nel presentare le magnifiche decorazioni natalizie del Castello di Windsor.

Re Carlo e Camilla trasformano il Castello di Windsor per Natale

Re Carlo e Camilla si preparano a vivere la magia del Natale, tenendo lontane per qualche settimana le preoccupazioni che li hanno accompagnati in questo anno difficile. Il Sovrano è ancora in cura contro il cancro e anche Kate Middleton è convalescente. Ma decorazioni e luci natalizie contribuiscono ad allontanare i momenti bui, anche se resta in Carlo il rimpianto di Harry che ovviamente non trascorrerà le feste con lui.

In ogni caso, Carlo e Camilla hanno condiviso in anteprima i magnifici addobbi natalizi del Castello di Windsor. La residenza reale nel Berkshire si è letteralmente trasformata, rivestendosi di ghirlande, palline, nastrini, luci, festoni scintillanti, nel tempio di Natale.

Le Loro Maestà non godranno di tutte queste decorazioni, perché sono soliti trascorre le feste a Sandringham dove verranno raggiunti da William, Kate Middleton, i loro tre figli e i restanti membri senior della Monarchia con famiglia al seguito.

Ma le magnifiche decorazioni del Castello di Windsor possono essere ammirati dai visitatori fino al 6 gennaio.

Re Carlo rompe la tradizione dei decori di Natale

Tra l’altro Carlo ha introdotto una novità assoluta nell’allestimento di quest’anno. Infatti per la prima volta nella Queen Mary’s Dolls’ House, la più celebre casa delle bambole al mondo, sono esposte delle decorazioni in miniatura, appositamente create per il 100esimo anniversario della della Doll’s House la cui costruzione fu completata nel 1924, per la Regina Mary, moglie di Giorgio IV.

Le decorazioni in miniatura sono state realizzate a mano dai Royal Warrant Holders Shane Connolly & Co. utilizzando perline di vetro ricavate da collane vintage e piccole candele realizzate con vera cera.

Questo cambiamento negli addobbi però non ha compresso il tradizionale allestimento che prevede un albero di Natale alto più di 6 metri nella nella St George’s Hall, proveniente dal Windsor Great Park.

Mentre la grande scalinata è decorata con luci fatate e festoni oro e rossi. Mentre un abete Nordmann alto 4,5 metri è presente nelle Semi-State Rooms, utilizzate per i ricevimenti ufficiali. Nella Camera di Waterloo troneggia un gigantesco centrotavola con rami di abete, pigne, melograni rossi e dorati.

Tutti gli addobbi sono stati studiati nei minimi dettagli per essere perfettamente in armonia con gli sfarzosi arredi del Castello. I colori preminenti sono il verde, l’oro e il rosso, anche se sono presenti altre tonalità, in particolare nelle luci.