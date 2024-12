Re Carlo progetta un “incontro” con i figli di Harry per Natale

Fonte: IPA Re Carlo d'Inghilterra

Il Natale è il periodo dell’anno in cui tutte le famiglie, anche le più disfunzionali, si riuniscono, seppur per alcune sia più difficile che per altre. È ormai certo che Harry e Meghan non raggiungeranno la famiglia a Londra, ma il Re Carlo non rinuncia ai suoi doveri/piaceri da nonno e ha escogitato un piano per stare vicino ai nipotini Lilibet e Archie durante le feste.

L’incontro tra Carlo e i nipotini

Da tempo ormai, Re Carlo ha espresso il dolore causato dalla lontananza con i nipoti Archie e Lilibet che, portati dai genitori negli Stati Uniti, non hanno ancora avuto modo di conoscere il nonno di persona. Nonostante le discordie con Harry e la freddezza della nuora Meghan Markle, però, il sovrano inglese è intenzionato a creare dolci ricordi con i più piccoli dei suoi nipotini, affrontando senza timore l’oceano che li separa.

L’ex maggiordomo di corte Grant Harrold ha rivelato al magazine The Sun’s Fabulous che “ci sarà sicuramente una comunicazione durante il giorno di Natale. Senza dubbio”. Harrold si riferisce a una videochiamata che sia su Zoom o magari su FaceTime (strumento che i piccoli conoscono e che spesso usano per comunicare con mamma e papà durante i viaggi di lavoro).

Sembra anche, a quanto affermato dall’aiutante di Buckingham Palace, che Carlo sia entrato in contatto con Babbo Natale per far recapitare a Lilibet e Archie dei regali speciali. “Il Re invierà dei regali. Posso garantire che dei doni saranno spediti e che dei doni arriveranno anche al nonno e alla nonna”. L’ennesimo segnale di un possibile deporre le armi da parte dei Sussex. E potrebbe essere proprio il momento di scartare i pacchetti quello scelto da Carlo e Camilla per videochiamare i nipotini lontani.

Si tratterà, rivela Harrold di giocattoli tradizionali: “Non riesco a immaginare il Re acquistare un Xbox o qualche altro aggeggio tecnologico. Probabilmente opterà per qualcosa di classico come un trenino in legno o una piccola fattoria”. Un modo per ricordare i vecchi tempi e i felici Natale trascorsi in compagnia di Harry e William ancora bambini.

Con chi trascorrerà il Natale il Re

L’assenza dei piccoli Archie e Lilibet sarà senza dubbio la più pesante, ma non di certo l’unica. Si assottiglia di giorno in giorno la lista di coloro che trascorreranno il 25 dicembre in compagnia di Carlo e Camilla. Il Re ha inviato 45 persone al tradizionale pranzo di Sandringham, ma continuano ad accumularsi le disdette dell’ultimo minuto. Escluso a priori, così come Harry e Meghan, è stato il principe Andrea, ormai dai mesi ai ferri corti con il fratello maggiore.

E per la prima volta – escluso il 2020, quando si assentarono a causa del lockdown – saranno assenti al tradizionale pranzo natalizio anche Beatrice ed Eugenia di York, le nipoti del Re, figlia di Andrea e dell’ex moglie Sarah Ferguson. Non a causa del padre, però, che le nipoti di Carlo si assenteranno. Il motivo è ben più lieto, sia Beatrice che Eugenia sono infatti state invitate a festeggiare dai rispettivi suoceri. Beatrice, in attesa del secondo bebè, è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi; Eugenia è moglie di Jack Brooksbank, i due hanno due figli.