Re Carlo, suo fratello Andrea trascina la Monarchia alla rovina

Re Carlo infuriato per l'ennesimo scandalo di Andrea che deve chiarire con quali fondi paga il Royal Lodge, la tenuta da 30 stanze che non vuole lasciare

Fonte: IPA Re Carlo

La Monarchia britannica in bilico a causa del fratello minore di Re Carlo, il Principe Andrea, che è chiamato a rispondere dei fondi con cui pagherebbe l’affitto del Royal Lodge. C’è chi teme strani traffici che potrebbero screditare la Corona.

Re Carlo, Andrea mette in crisi la Monarchia

Non c’è pace per il regno di Carlo. Se non sono le dichiarazioni scandalose di Harry e Meghan Markle o la salute precaria di Kate Middleton e del Sovrano stesso, è il comportamento del Principe Andrea a mettere in crisi la Monarchia.

Andrea è di nuovo nell’occhio del ciclone per la questione Royal Lodge, la vasta tenuta a Windsor dove abita da decenni. In molti si chiedono da dove provengano i fondi grazie ai quali si può permettere una tale dimora, dato che non è più un membro attivo della Famiglia Reale dal 2019, in seguito alla sua controversa amicizia con Jeffrey Epstein. E soprattutto dallo scorso anno Re Carlo ha sospeso l’indennità annuale da 1 milione di sterline che Andrea riceveva da sua madre, la Regina Elisabetta.

Re Carlo, il contrasto con Andrea per il Royal Lodge

Ormai, è da un paio d’anni che il Sovrano e suo fratello discutono del Royal Lodge. Carlo fa pressioni su Andrea perché lo lasci e si cerchi un alloggio più modesto e meno dispendioso da mantenere. Ma il Duca di York non intende lascare la sua tanto amata tenuta che comprende 30 stanze che condivide con la sua ex moglie, Sarah Ferguson.

Andrea era riuscito a ottenere un prolungamento dell’affitto, impegnandosi a mantenere in buono stato il Royal Lodge. Ma dopo mesi, i lavori di ristrutturazione non sono mai iniziati e la dimora è in una situazione quasi disastrosa. In molti si chiedono dove Andrea trovi i fondi per pagare l’affitto e si sospetta che dietro possano esserci dei favoritismi di qualche tipo.

Andrea, tra scandali, accuse e arroganza

L’ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, ha dichiarato: “Penso che Andrea dovrebbe ora lasciare la Royal Lodge o spiegare pubblicamente da dove provengono i soldi per mantenere i termini del contratto di locazione. Supponendo che sia tutto perfettamente legittimo e responsabile, dovrebbe esserci una fine al cosiddetto ‘assedio’.” E ha aggiunto: “Sembra non esserci fine all’imbarazzo causato da Andrea. Carlo probabilmente si dispererà, perché ogni volta che la situazione sembra tranquillizzarsi, arriva qualche nuova accusa contro Andrea”.

Il giudizio della Bond su Andrea è piuttosto duro: “Penso che il Duca abbia una pelle piuttosto dura e la sua risposta alla maggior parte delle accuse è il disprezzo contro chi le muove. Anche a 65 anni, e dopo tutto quello che gli è successo, Andrea è rimasto fermo sul suo status, e bisogna dire che la sua naturale arroganza non lo ha abbandonato”.

Fonte: Getty Images

E ha concluso: “Per quanto riguarda il futuro, non ci sarà alcun ritorno ai doveri reali o alle apparizioni pubbliche. Ma ha una famiglia in crescita e amorevole e uno stile di vita immensamente privilegiato, quindi non ha davvero motivo di sentirsi dispiaciuto per se stesso”.