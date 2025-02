Re Carlo scoppia a piangere dopo la decisione della Principessa Anna

Fonte: Getty Images Re Carlo

Re Carlo ha vissuto un anno difficile nel 2024. Dopo la sua diagnosi di cancro, anche la nuora Kate Middleton ha dovuto affrontare un’intensa battaglia contro la malattia. Ora, un’assistente reale ha confidato che il sovrano è scoppiato a piangere durante una conversazione emozionante con sua sorella, la Principessa Anna, che in questo periodo così complicato e turbolento gli è rimasta sempre accanto. Uno scambio emotivo che non ha lasciato indifferente il padre di William e Harry.

La Principessa Anna fa piangere Re Carlo

Un’assistente reale ha spifferato a Woman’s Day Magazine, come riporta Express, che la Principessa Anna ha espresso la sua continua e completa dedizione alla royal family. E tutto questo ha avuto un impatto enorme sul lato più emotivo di Re Carlo.

“La conversazione che hanno avuto sul loro futuro è stata insolitamente emozionante per Carlo e lui è scoppiato a piangere per la lealtà che ha, da tutta la vita, da Anna”, ha affermato la fonte.

L’insider ha anche aggiunto che il monarca 76enne non vuole che la sorella si senta obbligata a continuare a lavorare solo perché lui sta affrontando dei problemi di salute. “Non riesce a sopportare il pensiero che la Principessa Anna, 74 anni, si senta come se non fosse in grado di andare in pensione. Ma lei è determinata a non arrendersi e lui è semplicemente felicissimo che lei sarà lì con lui fino alla fine“.

Anche se Carlo si è emozionato parecchio, la sorella Anna non ha perso il suo famoso senso dell’umorismo, dicendo al fratello al termine del loro incontro: “Asciugati le lacrime, fatti coraggio e mettiti al lavoro!”. Del resto la Regina Elisabetta ha insegnato bene ai suoi figli il senso del dovere e soprattutto la fedeltà alla corona.

L’assistente reale ha anche assicurato che Anna rimane la “confidente più affidabile” di Carlo. “Per lui è più di una semplice sorella, è qualcuno su cui ha sempre potuto contare e, francamente, non può semplicemente governare senza lei al suo fianco”, ha ribadito la fonte.

Il grande impegno della Principessa Anna

Il 2024 è stato un anno difficile anche per la Principessa Anna, che ha dovuto fare i conti con una brutta caduta da cavallo. “Sono stata molto vicina a non essere più compos mentis (sana di mente, ndr), ma sono fortunata”, ha detto in un’intervista rilasciata alla Press Association in occasione di una visita ufficiale in Sudafrica.

La Principessa ha spiegato come l’incidente le abbia insegnato ad apprezzare ogni giorno: “Ti viene bruscamente ricordato che ogni giorno è davvero un bonus. Non sai mai cosa può succedere e potresti non riprenderti”. Ha inoltre ribadito che non ha alcuna intenzione di rallentare con la sua vita: “Non credo che esista un programma di pensionamento per questa vita. Non è proprio un’opzione”. Anna è stata da tempo definita la reale più laboriosa della famiglia Windsor.

“Prende molto seriamente il suo ruolo di guardia del corpo del sovrano e ha intenzione di lavorare fino alla morte, proprio come sua madre“, ha ribadito l’assistente. La Regina Elisabetta è stata la monarca britannica più longeva: il suo regno è durato dal 6 febbraio 1952 fino alla sua morte, avvenuta l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni.