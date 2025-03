Re Carlo sostituito dalla Principessa Anna in Scozia: i motivi

La Principessa Anna ha sostituito Re Carlo alla cerimonia d'investitura in Scozia per permettergli di presenziare a un altro evento

Fonte: IPA Re Carlo III

Tra i numerosi impegni a cui deve far fronte Re Carlo, non mancano quelli legati alle cerimonie di investitura. Un evento che, martedì 4 marzo, si è svolto presso il Palazzo di Holyroodhouse, residenza reale a Edimburgo. Tuttavia, in questa occasione, il monarca non ha potuto recarsi in Scozia e ha dovuto delegare un altro importante membro della famiglia reale: la Principessa Anna.

La Principessa Anna sostituisce Re Carlo in Scozia

Martedì 4 marzo 2025 si è tenuta la cerimonia d’investitura al Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, un evento di grande rilievo. Ogni anno, infatti, si svolgono circa 30 cerimonie d’investitura, generalmente a Buckingham Palace o al Castello di Windsor, e più saltuariamente nella dimora reale in Scozia.

Le cerimonie di investitura sono momenti molto significativi, in cui vengono conferiti titoli e onorificenze a cittadini che si sono distinti per meriti particolari in diversi ambiti, come la cultura, lo sport o il servizio alla comunità.

Di norma, il compito spetta al Re, ma questa volta è stata la Principessa Anna a presiedere la cerimonia. La Principessa Reale, vestita con la sua tradizionale uniforme della marina arricchita da decorazioni in oro, ha consegnato prestigiosi riconoscimenti a personalità di spicco, tra cui Nathan Macqueen, arciere paralimpico britannico, e Sandy Lyle, celebre golfista scozzese.

Anna, nota per il suo instancabile impegno negli incarichi reali, ha svolto con grande solennità e dedizione il ruolo assegnatole: la Principessa, infatti, ha spesso avuto un ruolo attivo nelle funzioni istituzionali.

Re Carlo in visita alla nave ammiraglia della Royal Navy

L’assenza di Re Carlo dalla cerimonia in Scozia non è dovuta a motivi di salute, bensì a un altro importante impegno ufficiale: la visita alla nave ammiraglia della Royal Navy prima della sua partenza per una missione oltreoceano.

La visita a bordo della nave è stata un’occasione per il monarca di incontrare ufficiali e marinai, ascoltare i loro racconti e assistere a dimostrazioni delle loro capacità operative. Il monarca, sorridente e in uniforme militare, ha espresso gratitudine per il loro servizio e il loro impegno.

Fonte: IPA

Il Daily Mail ha riportato le sue parole: “Questa nave rappresenta un potente emblema dell’abilità, dell’ingegno e della forza della Royal Navy, nonché della dedizione duratura del Regno Unito nel promuovere e proteggere la pace e la stabilità in tutto il mondo”. Ha poi aggiunto: “Posso solo dire che sono immensamente orgoglioso di voi, uomini e donne che con spirito così indomito date vita a questa nave, per il vostro fondamentale servizio a favore di tutti noi”.

Durante la visita, a Re Carlo è stato mostrato anche l’aereo F-35B, impiegato nelle esercitazioni di atterraggio sul ponte della portaerei.

L’evento si è svolto due giorni dopo che il monarca aveva accolto il presidente ucraino Zelensky nella sua residenza di campagna a Sandringham, nel Norfolk, a nord di Londra. L’incontro, durato circa un’ora, è stato definito da fonti di palazzo come caloroso in seguito all’acceso scambio di battute alla Casa Bianca tra Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump del 28 febbraio.