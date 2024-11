Re Carlo, Harry organizza il suo Natale e non si preoccupa di suo padre

Fonte: IPA Harry

Nemmeno il Natale riesce a riavvicinare Re Carlo e suo figlio Harry che sta organizzando una serie di eventi per le feste, quasi fosse in competizione con la Famiglia Reale e con suo padre.

Re Carlo e Harry, sempre più divisi a Natale

Ormai è dato per scontato che Harry non andrà a Sandringham per Natale. Non ci sarà nessun incontro con suo padre Carlo e meno che mai con William e Kate Middleton. Anzi, non è ancora chiaro se il Re abbia invitato esplicitamente i Duchi del Sussex a trascorrere le feste con lui.

Sicuramente Meghan Markle è un ostacolo insormontabile. Infatti, non solo non ha intenzione di tornare in Gran Bretagna e di trovarsi faccia a faccia con la famiglia di suo marito, ma impedisce a Harry di portare i bambini, Archie e Lilibet, a trovare nonno Carlo che praticamente non conoscono.

Dal canto suo, il Re ha le mani doppiamente legate. Da un lato, Camilla e William non vogliono assolutamente rivedere Harry e Meghan e non intendono rovinarsi le vacanza con la loro spiacevole compagnia. Dall’altro, la Corte non vede di buon occhio il ritorno del secondogenito di Carlo e Diana in Gran Bretagna, perché ritengono che possa minacciare concretamente la stabilità della Monarchia.

Carlo, come padre e come nonno, desidererebbe riconciliarsi con Harry e vedere i nipotini. Ma per questo Natale solo un miracolo potrebbe riportare a casa “il figliol prodigo”.

Harry, il programma personale per Natale

Tra l’altro Harry sembra che stia lavorando per indispettire suo padre e il resto della Famiglia Reale. Come è noto, il Palazzo prepara diverse iniziative per Natale, tra cui la più importante è sicuramente il concerto alla Abbazia di Westminster, organizzato da Kate Middleton, a cui assistono dal vivo oltre 1000 ospiti. L’evento è trasmesso anche dalla tv britannica per permettere a tutti di parteciparvi.

Quest’anno è ancora più significativo, dopo che la Principessa del Galles e Re Carlo hanno dovuto affrontare una diagnosi di cancro.

Questa sarebbe stata una buona occasione per Harry per riconciliarsi con Carlo e per fare un passo di avvicinamento verso William. Ma invece di provare a inserirsi, anche solo come ospite, al Christmas Carol Service, il Duca del Sussex ha annunciato che sta organizzando per il 10 dicembre una videochiamata speciale per raccontare cosa significa il Natale per un vero Principe, in qualità di ambasciatore dell’associazione benefica Scotty’s Little Soldiers. In questo modo fa praticamente “concorrenza” alle iniziative della Famiglia Reale.

Così, dopo aver adottato una nuova strategia di lavoro che separa la sua carriera da quella di Meghan, il messaggio che Harry sta dando a suo padre è chiaro, vuole fare il Principe ma in modo indipendente, senza dover rendere conto al Re o a suo fratello maggiore William.

Fonti vicine a Carlo hanno riferito che Sua Maestà spera almeno di poter parlare al telefono con suo figlio e con i nipotini per scambiarsi a voce gli auguri di Natale.